The Falcon and The Winter Soldier : Tournage interrompu par les tremblements de terre à Porto Rico

Le tournage de la série The Falcon and The Winter Soldier est interrompu à cause des tremblements de terre à Porto Rico.

Disney+ se voit dans l’obligation d’abandonner de ses plans de tournage à Porto Rico pour la série The Falcon and The Winter Soldier. L’Ile a été touchée par des tremblements de terre la semaine dernière et si les producteurs avaient l’intention de continuer leurs plans, ils ont changé d’avis après la secousse de magnitude 5.9 qui a frappée l’ile samedi dernier.

On ne sait toujours pas si le casting et l’équipe de la série vont déménager dans une autre île ou un autre pays pour le tournage. Le blog local Butaca del Medio a rapporté lundi que la production devait avoir lieu à Arecibo, située dans le nord de Porto Rico, avant que Disney + et Marvel Studios ne changent d’avis.

The Falcon and the Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan dans leurs rôles des films Captain America et Avengers de Marvel. La série est prévue pour une diffusion au début de l’automne 2020 et se composera de six épisodes.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel