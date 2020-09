Pennyworth saison 2 : Bruno Heller fait une grosse révélation sur Martha

Le producteur exécutif de Pennyworth fait une révélation importante sur Martha Kane dans la saison 2.

La série Pennyworth, qui suit les aventures du futur majordome de Bruce Wayne, fut une bonne surprise cette année en termes de série DC dans le monde de Batman avant Batman. Après Gotham, la série centrée sur Alfred (Jack Bannon) est la seconde a explorer cet univers avant que Bruce Wayne ne devient le justicier masqué qu’on connait.

Dans la première saison, Bruce Wayne n’est même pas né, mais ses parents sont présents dans la série et sont une partie importante de l’histoire. Durant le panel de la série au DC FanDome, le producteur exécutif Bruno Heller a annoncé à Emma Paetz et Ben Aldridge, qui incarnent les jeunes Martha Kane et Thomas Wayne dans la série, que Martha sera enceinte dans la saison 2.

Les fans auront donc la version fétus de Bruce Wayne et éventuellement la version bébé dans le reste de la série.

Le DC FanDome a également révélé le mois dernier que Lucious Fox, personnage connu des fans de DC, sera présent dans la saison 2. Pour le moment, il n’a pas encore été casté.

En plus de Bannon, Aldridge et Paetz, la saison 2 de Pennyworth verra les retours de Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Polly Walker, Paloma Faith et Jason Flemyng.

A notez que James Purefoy (The Following, Sex Education, Altered Carbon), Edward Hogg (Taboo, Harlots, White Lightning), Jessye Romeo (Curfew, In the Long Run), Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) et Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) ont rejoint le casting de la série.

En France, la saison 1 de Pennyworth est à voir sur Amzon Prime Video.

Crédit ©Warner Bros TV