Black Adam : Dwayne Johnson partage un aperçu de son costume sans rembourrage

Dwayne Johnson partage un aperçu de son costume de Black Adam qui n’a pas besoin de rembourrage.

Généralement, si les acteurs et actrices ont un régime particulier pour gardez la forme, pour pouvoir donner l’illusion de super-héros hyper musclés, ils ont souvent recours à des costumes rembourrés. Par exemple, Zachary Levi a avoué qu’il portait un costume rembourré dans Shazam!.

Mais s’il y en a un qui n’a pas besoin de rembourrage, c’est bien Dwayne « The Rock » Johnson qui jouera l’anti-Shazam dans le film à venir Black Adam. Sur Instagram, l’acteur a partagé un aperçu de son costume de dos et il n’hésite pas à pointer le fait que ses muscles sont bien réels et qu’il ne joue pas dans la même catégorie que ses autres camarades de DC ou Marvel.

« Cette image de Black Adam de dos vous donne une idée tactile de l’échelle et de la taille massives absolues de notre film » , a écrit Johnson. « Vous voyez également un peu des détails texturés complexes et magnifiques de la combinaison de Black Adam (ce n’est pas votre combinaison musculaire rembourrée typique DC ou Marvel) »

En plus des muscles du dos de Johnson, l’autre élément notable de cette image est le paysage de décombres brisés. Comme le note Johnson, cela correspond aux penchants violents de Black Adam, qui le séparent des autres héros de DC comme Shazam ou Superman.

« Comme nous le savons tous, les super-héros ont un code de justice et ne tuent pas les méchants. Mais, Black Adam le fait », a écrit Johnson. « La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est en train de changer. »

En plus de Johnson, le film mettra en vedette Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Aldis Hodge (Hawkman), Pierce Brosnan (Dr. Fate) et Sarah Shahi (Isis).

Black Adam est prévu dans les salles le 27 juillet 2022.

