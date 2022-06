Thor Love And Thunder : Chris Hemsworth fan de Russell Crowe en Zeus; et durée révélée ?

Chris Hemsworth fait l’éloge de Russell Crowe en Zeus dans Thor Love And Thunder et le film serait moins long que les attentes.

Apparemment, Russell Crowe est à la hauteur de son rôle Dieu grec dans Thor Love And Thunder. L’acteur de Gladiator incarnera Zeus dans le prochain Marvel et selon Chris Hemsworth, la performance de Crowe est « époustouflante ».

« Je n’aurais jamais pensé que je verrais le jour où Russell apparaîtrait [à nouveau] à l’écran avec des allusions à l’imagerie de Gladiator, mais avec un clin d’œil – [il est] totalement en autodérision », a déclaré Hemsworth dans une interview avec Disney.

« Il ne s’est pas retenu. Je suis tellement fan. Je le suis depuis que j’ai commencé à jouer la comédie. Il y a un tel poids et un tel sérieux dans ses performances et pour lui, en tant qu’individu, de loin. Mais en le rencontrant, il a un grand sens de l’humour et a fait tout ce que [le réalisateur Taika Waititi] a demandé sur le plateau, ce qui était époustouflant. Et c’était vraiment amusant de jouer avec la mythologie, allant de la mythologie nordique à la mythologie grecque – Taika rassemble tous ces mondes. »

Ailleurs, on apprend que la durée du film pourrait être moins longue que ce que les fans attendaient. Selon le site The Direct, deux des chaines de salles de cinéma américaines les plus grandes des Etats-Unis, AMC et Cineworld (un peu les équivalents de Gaumont et Pathé en France) ont listé une durée de 1 heure et 59 minutes.

Si cette durée est correcte, ça fera de Thor Love Thunder le film du MCU le plus court depuis Ant-Man et la Guêpe sorti en 2018et le 7ème film le plus court de Marvel Studios.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : CBR, The Direct / Crédit ©Marvel Studios