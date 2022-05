CW saison 2022/23 : 1 renouvellement, 3 commandes et 7 annulations

La CW renouvelle 1 série, en commande 3 et en annule 7 dont Legacies et les remakes Dynasty, Roswell New Mexico, 4400 et Charmed.

C’est l’hécatombe chez la CW. Après des annonces de renouvellements il y a quelques semaines, la chaine a annoncé l’annulation de sept de ses séries : Naomi, Legacies, 4400, Roswell New Mexico, In the Dark, Charmed et Dynasty. Dans les séries qui attendant leur sort, seule All American Homecoming, spin-off de All American a reçu le feu vert pour une saison 2. Elle rejoint All American, The Flash, Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale, Superman & Lois et Walker.

Annulations

La série de super-héros Naomi vient de terminer sa première saison cette semaine et n’aura donc pas de seconde saison après un cliffhanger. 4400, reboot de la série de science-fiction CBS 2004 du même nom, a également pris fin après une seule saison.

D’autres reboots de la chaine connaissent le même sort que 4400. La saison 5 de Dynasty et la saison 4 de Charmed, toutes deux actuellement diffusées, seront les dernières pour les deux séries. La saison 4 à venir de Roswell New Mexico sera la dernière ainsi que la saison 4 de In the Dark. Ces deux séries reviennent le 6 juin.

Pour finir, après 13 ans à l’antenne, la franchise Vampire Diaries arrive à sa fin avec l’annulation de Legacies. Le final de la saison 4 qui sera diffusé le 16 juin prochain servira désormais de series finale.

Ces séries rejoignent Legends of Tomorrow et Batwoman qui ont été annulées la semaine dernière. Stargirl dont la saison 3 arrive cet été attend son sort, tout comme la nouveauté Tom Swift qui démarre le 31 mai.

Commandes

Gotham Knights, un drame d’une heure sera à l’antenne la saison 2022-23. La série se déroule après le meurtre de Bruce Wayne, bien que The CW note qu’il ne s’agit pas d’un spin-off de Batwoman. La série à venir suit le « fils adoptif rebelle » de Bruce, interprété par Oscar Morgan, qui « forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman alors qu’ils sont tous accusés d’avoir tué le Caped Crusader ». Lorsque Gotham devient plus dangereux que jamais, Oscar et son « équipe de fugitifs dépareillés » doivent protéger la ville en l’absence de Batman.

Un autre ajout à la CW, Walker: Independence, préquelle de Walker est également un drame d’une heure, mais il se déroule loin de la ville et dans le passé. Située dans les années 1800, la série raconte l’histoire d’Abby Walker (Katherine McNamara), qui cherche à se venger après le meurtre de son mari et se connecte avec Hoyt Rawlins (Matt Barr) en cours de route. En voyageant ensemble, le duo lutte « avec le monde changeant qui les entoure, tout en devenant eux-mêmes des agents du changement dans une ville où rien n’est ce qu’il semble »..

The Winchesters est la troisième série à rejoindre la programmation de The CW. Les fans de Supernatural seront ravis d’apprendre la série préquelle, qui suit les prédécesseurs de Sam et Dean, les parents John et Mary a eu le feu vert pour une première saison. La CW décrit The Winchesters comme une « histoire d’amour épique et inédite sur la façon dont John (Drake Rodger) a rencontré Mary (Meg Donnelly) et comment ils ont tout mis en jeu non seulement pour sauver leur amour, mais aussi pour le monde entier ». Après plusieurs coups d’essais, la chaine a enfin trouvé la spin-off de Supernatural à mettre à l’antenne.

La CW est en plein remaniement, la chaine pourrait être mise en vente a cause de la récente fusion de Warner Bros et Discovery.

Source : EW, Deadline / Crédit ©CW