Joker : Ciné-Concert à la Seine Musicale et en tournée en province en avril 2021

Le Ciné-Concert du film Joker est reporté en avril 2021 à la Seine Musicale et sera en tournée en province.

Suite à la crise sanitaire internationale, le ciné-concert de Joker à La Seine Musicale à Paris, initialement prévu le 11 mai 2020 est reporté à l’année prochaine. Le film aux multiples récompenses réalisé par Todd Phillips sera finalement projeté sur écran géant à la Seine Musicale le 14 avril 2021, accompagné d’un orchestre live jouant la musique originale composée par l’islandaise Hildur Guðnadóttir (Oscar, Golden Globe et BAFTA de la meilleure musique de film).

A l’annonce du report de la date parisienne au 14/04/21, s’ajoute une bonne nouvelle pour le public français, avec trois dates programmées à Montpellier (10/04/21), Bordeaux (11/04/21), Nantes (12/04/21).

Signé Todd Phillips, le film nominé 11 fois aux Oscars fait donc l’objet d’une tournée ciné-concert dans le monde entier, mettant ainsi à l’honneur la BO grandiose de Hildur Guðnadóttir. C’est en effet avec tout un orchestre symphonique que l’on appréciera de voir ou de revoir le film et son impressionnant Joker, interprété par Joaquin Phoenix.

Au sujet du ciné-concert, Todd Phillips, le réalisateur de Joker, a déclaré : « Au nom de toute l’équipe qui a travaillé sur Joker, je ne peux que vous dire à quel point nous sommes excités à l’idée que Joker parte en tournée ciné-concert. Je pense que c’est une façon extraordinaire pour le public de vivre la composition hantée et immersive de la musique créée par Hildur Guðnadóttir tout en étant témoin de la descente vers la folie d’Arthur Fleck, le personnage qu’interprète Joaquin Phoenix. »

Hildur Guðnadóttir a ajouté : « Je suis terriblement enthousiaste à l’idée de voir et d’écouter Joker dans un cinéma avec un orchestre live. Quand nous enregistrions la musique, l’orchestre apportait tant de profondeur et d’attention aux performances des acteurs, que nous retenions littéralement notre souffle pendant les séances d’enregistrement. Ce fut un voyage magnifique. Je suis si heureuse de faire ce voyage à nouveau et d’offrir cette possibilité au public ».

Joker sera en ciné-concert à Paris le 14 avril 2021. Juste avant l’orchestre sera au Zénith de Montpellier le 10 avril, à l’Arkéa de Bordeaux le 11 avril et le 13 au Zénith de Nantes. Les places seront mises en vente dès le 15/05/20 à 10h.

Notez que les billets de Paris restent valables. Pour tout remboursement, contactez votre point de vente.

Joker – Ciné-Concert

Crédit ©Warner Bros