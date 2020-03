Spider-Man 3 : Tom Holland promet “une histoire complètement dingue”

Tom Holland annonce “une histoire complètement dingue” pour Spider-Man 3, confirme des apparences dans d’autres films du MCU et tease le retour de Zendaya.

Si tout se passe comme prévu, le prochain film Spider-Man entrera en production cet été. Tom Holland, qui est actuellement en promo pour le film Pixar En Avant, s’est récemment confié sur la suite des aventures de Spidey.

Quand on lui demande s’il y aura un Spider-Man 3 et s’il apparaîtra dans de futurs films du MCU, le jeune acteur répond : « Oui, c’est la réponse à cette question. Je suis super content. Nous tournerons Spider-Man 3 en juillet à Atlanta. Quant à mes apparitions dans d’autres films Marvel, je ne suis pas sûr de ce qu’ils veulent que je fasse … »

Puis il confirme la présence de sa co-star : « Zendaya sera certainement dans le film. Quant à la relation entre Peter et MJ, je ne suis pas trop sûr de ce que ce sera. »

Quand nous avons quitté notre héros à la fin de Spider-Man: Far From Home, Peter Parker et M.J. étaient enfin en couple après les événements chaotiques provoqués par Mysterio. Cependant, Mysterio avait un dernier tour dans son sac et a révélé l’identité secrète de Spider-Man au monde entier.

Pour le moment, on ne sait rien de Spider-Man 3. On ne sait pas qui sera le méchant mais on sait que le réalisateur Jon Watts sera de retour derrière la caméra et que le film sortira en juillet 2021.

Source : Inquirer / Crédit ©Marvel