The Flash saison 9 : Le retour d’Oliver rendra hommage aux scènes de combats d’Arrow

La réunion de Barry et Oliver dans la saison 9 de The Flash rendra hommage aux scènes de combats d’Arrow, dans un épisode réalisé par Danielle Panabaker.

Ce n’est pas un secret, Stephen Amell sera de retour pour la dernière saison de The Flash. Il a été annoncé au début de mois de janvier que celui par qui tout l’Arrowverse avait commencé, reviendra pour l’épisode 9 avec son ancien collègue David Ramsey alias Diggle/Spartan. Dans ce même épisode, Keiyan Lonsdale et Sendhil Ramamurthy reprendront également leurs rôles respectifs de Wally West/Kid Flash et du Dr Ramsey Rosso/Bloodwork.

Cet épisode tant attendu a été réalisé par nulle autre que Danielle Panabaker, membre du casting original de la série, qui est passée derrière la caméra pour la cinquième fois avec cet épisode.

Dans une nouvelle interview à TVLine, Panabaker s’est confiée sur l’épisode et notamment sur les scènes d’action. « Il y a une scène de combat et je crois comprendre que l’une des cascades que nous avons faites était l’une des plus grandes cascades jamais réalisées sur Flash, » dit-elle.

Panabaker a également teasé « une séquence de combat qui était mon hommage aux séquences de combat incroyables qu’ils ont faites sur Arrow toutes ces années. Donc, c’est un épisode plein à craquer, absolument. »

Quant à la façon dont Oliver Queen, qui est mort, parvient à revenir pour l’épisode 9, le showrunner Eric Wallace ne donne pas de détails, mais il assure que ce qui s’est passé dans Arrow ne sera pas touché : « Nous ne changeons pas ce qui s’est passé au cours des huit saisons d’Arrow. » Au contraire, « nous honorons tout cela ».

Wallace assure aussi que cette réunion entre Oliver et Barry va faire pleurer tout le monde : « Il n’y aura pas d’œil sec dans la maison à la fin de cet épisode », a avoué Wallace. « C’est extrêmement émouvant. »

The Flash est revenu mercredi dernier avec le premier épisode de la saison 9 qui a mis en place les nouveaux enjeux de ses 13 épisodes ultimes.

Source : TVLine / Crédit ©CW