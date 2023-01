The Flash saison 9 : Stephen Amell revient en Oliver Queen pour la fin

C’est officiel, Stephen Amell sera de retour en tant qu’Oliver Queen pour la dernière saison de The Flash qui signe la fin de l’Arrowverse.

Le duo original de super-héros de la CW sera réuni une dernière fois pour le plus grand plaisir des fans. Stephen Amell reprendra son rôle d’Oliver Queen dans la neuvième et dernière saison de The Flash qui sera diffusée à partir du mois prochain sur la CW.

« Dès que notre dernière saison a été annoncée, nous savions que nous voulions que Stephen revienne et reprenne son rôle emblématique d’Oliver Queen », a déclaré le producteur exécutif Eric Wallace dans un communiqué.

« Après tout, c’est Oliver qui a initialement lancé Barry Allen sur son chemin héroïque. C’est pourquoi tout le monde dans Team Flash était si convaincu qu’il était important de boucler la boucle avec le retour d’Oliver dans la dernière saison de The Flash. Le résultat est un épisode épique mais émouvant que nous espérons que les fans de l’Arrowverse apprécieront. »

Wallace a poursuivi : « C’est pour dire merci à tout le monde d’avoir regardé et soutenu notre série pendant neuf merveilleuses années. Nous avons absolument hâte que tout le monde voie Grant [Gustin] et Stephen sauver le monde ensemble. Et oui, il y aura des frissons et des larmes. »

L’épisode en question, le neuvième de la saison 9 de The Flash, comportera également les retours de David Ramsey (John Diggle/Spartan), Keiynan Lonsdale (Wally West/Kid Flash) et Sendhil Ramamurthy (Ramsey Rosso/Bloodwork).

Stephen Amell a incarné Oliver Queen dans Arrow entre 2012 et 2020. La série a lancé l’ère des super-héros de la CW connue sur le nom de l’Arrowverse. Grant Gustin a d’abord dépeint Barry Allen dans un épisode d’Arrow avant que The Flash ne devienne sa propre série. Les apparitions d’Amell dans The Flash ont finalement conduit à de plus grands crossovers de super-héros CW comme Crisis on Infinite Earths.

La saison 9 de The Flash sera diffusée dès le mercredi 8 février sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW