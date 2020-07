Le Seigneur des Anneaux : Sauron, Galadriel et Elrond dans la série Amazon ?

Sauron, Galadriel et Elrond seront peut-être présents dans la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon.

Il est bien possible que trois personnages bien connus de la franchise Le Seigneur des Anneaux fassent leur apparition dans la série en préparation pour Amazon. Il a déjà été précédemment dit que Morfydd Clark avait été engagée pour jouer une jeune Galadriel, un personnage joué par Cate Blanchett dans la trilogie de Peter Jackson.

Aujourd’hui, on apprend qu’il est possible que Sauron et Elrond soient aussi prévus au générique de la série. Elrond était joué par Hugo Weaving, tandis que Sauron était physiquement incarné par Sala Baker et doublé par Alan Howard. Dans les films Le Hobbit, Sauron était dissimulé sous la forme du Necromancier joué par Benedict Cumberbatch.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur, on attend la confirmation d’Amazon. Le tournage avait commencé au début de l’année mais a été interrompu par la crise de COVID-19.

Au casting : Simon Merrells (Spartacus, Good Omens) Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

Prenant place dans le monde de la Terre du Milieu, l’adaptation télévisée s’intéressera à une nouvelle intrigue antérieure à l’action de La Fraternité de l’anneau de J.R.R. Tolkien.

J.D. Payne et Patrick McKay, les producteurs exécutifs et scénaristes de la série, seront épaulés par Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, Jurassic Park : Fallen Kingdom), qui réalisera les deux premiers épisodes et interviendra lui aussi en tant que producteur exécutif, avec sa partenaire Belén Atienza.

Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Stranger Things) complètent la liste des producteurs exécutifs.

Amazon a déjà renouvelé la série pour une saison 2 pour l’adaptation tentaculaire des romans de J.R.R. Tolkien.

