Lucifer saison 5 : Un extrait inédit pour l’épisode musical et bloopers saison 4

Découvrez un premier extrait tout en chanson pour l’épisode musical de Lucifer saison 5 partie 2 ainsi que les bloopers inédits de la saison 4

Le DC Fandome a entamé son second week end dédié aux univers DC en séries tv, cinéma, jeu-vidéo et comics, avec plus de 100 heures de programmes à découvrir à la demande, après une première édition qui avait réuni beaucoup d’internautes partout dans le monde.

L’occasion de revenir sur le retour inespéré d’un héros (anti-héros ?) que beaucoup affectionnent : Lucifer. Alors que Netflix a mis à disposition la première partie de la saison 5 de la série récemment, les producteurs et showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovich ont rejoint un panel vidéo exclusif, animé par le réalisateur de la série, Sherwin Shirati.

Un panel qui s’est ouvert sur un court extrait de l’épisode spécial comédie musicale, un classique dans le monde des séries.

Un épisode compliqué pour l’équipe qui voulait faire chanter leurs personnages pourtant depuis très longtemps. Un épisode qu’ils ont mis du temps à se faire, après 4 saisons, car ils voulaient qu’il soit cohérent, avec une véritable histoire à raconter dans l’intrigue globale, mais aussi un moment à part dans cette saison 5. Un épisode qu’ils annoncent « très drôle » avec de véritables surprises pour les fans. Si ce dernier est aussi décalé et fun que cette première danse sur Another one bites the dust de Queen, ça promet !

It’s a dance with the Devil in new clip from #Lucifer‘s upcoming musical episode 😈 Showrunner Ildy Modrovich says the episode ‘almost broke our show’ (via @netflixLTU | #DCFanDome)pic.twitter.com/ymCBZRVfUS — Fandom (@getFANDOM) September 12, 2020

Les deux co-showrunners ont aussi réagi à la nouvelle reconduite de la série chez Netflix. La série qui avait été annulée sur la Fox a eu la chance d’être reconduite pour une cinquième saison finale en deux partie sur netflix, pour au final se voir offrir à nouveau une dernière saison qui sera sa sixième.

« On ne peut pas tuer le diable ! » a déclaré Henderson « je crois qu’on peut dire qu’on est la série la plus annulée et reconduite (rires). C’était un véritable ascenseur émotionnel ! On a la chance de pouvoir donner une fin correcte avec une saison 6, puisqu’au final on encore beaucoup de choses à raconter ».

Les showrunners ont tenu à clore ce panel en offrant en cadeau aux fans de Lucifer le bêtisier de la saison 4, à voir ci-dessous.

Pour le moment la seconde partie de la saison 5 de Lucifer n’a pas de date de mise en ligne sur Netflix.

Lucifer : Bloopers saison 4



Crédit photo : ©Warner