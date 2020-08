Lucifer saison 5 : Une première partie de saison d’enfer (spoilers)

Retour sur une première partie plutôt solide de la saison 5 de Lucifer qui revient de l’Enfer. Spoilers.

Plus d’un an après la fin de la saison 4, Lucifer revient en forme sur Netflix avec la première partie de la saison 5. La série avait laissé Lucifer en Enfer et les fans se demandaient comment le Diable allait revenir sur Terre, surtout après la déclaration d’amour de Chloe. En effet, l’inspectrice avait enfin accepté la nature de Lucifer mais il a dû repartir en Enfer pour gérer les démons qui menaçaient la Terre et le bébé Charlie.

L’an dernier, quand la série est arrivée sur Netflix, ce passage de série de Network à série de streaming s’est fait à merveille. La série avait retrouvé du mordant et elle a aussi surtout trouvé une véritable liberté. Dans cette saison 5, les showrunners continuent de prendre avantage de cette liberté et ils offrent une salve d’épisodes frais dans la lignée de la saison 4. On retrouve ainsi l’humour et la noirceur diaboliques qui sont propres à la série.

La saison 4 s’est terminée avec le retour de l’ange déchu titulaire (Tom Ellis) sur son trône en enfer afin de réprimer une rébellion démoniaque, de sauver le nouveau-né d’Amenadiel (D.B. Woodside) et de Linda (Rachael Harris), Charlie, et de conjurer l’apocalypse. Les enjeux étaient élevés et le sacrifice d’autant plus formidable.

Jumeau démoniaque

La nouvelle saison commence seulement deux mois après cet événement explosif et plonge directement dans la façon dont Lucifer et la détective Chloe Decker (Lauren German) ont géré la perte de leur partenariat, juste au moment où ils étaient sur le point d’approfondir leur relation personnelle. Le début de la saison est intéressant et montre Lucifer et Chloe enquêter sur le même meurtre (celui d’un personnage familier de la série mais on ne dira rien), l’un en Enfer et l’autre sur Terre.

Pendant ce temps, Amenadiel dirige le club de Lucifer, Lux, utilisant son nouveau poste pour essayer de faire du bien. Quant à Maze (Lesley-Ann Brandt), elle est en colère contre Lucifer par qu’il est parti sans elle et elle a toujours le cœur brisé à cause d’Eve. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, le premier épisode introduit également un nouveau céleste dans la série : l’archange Michael, le frère jumeau de Lucifer, qui est déterminé à détruire la vie que son frère s’est faite sur Terre.

La présence de Michael permet à la série de continuer à explorer la dynamique familiale des célestes. Et ce que montre Michael, c’est qu’il est bien plus démoniaque que Lucifer. Son but est de mettre le chaos et sa présence va engendrer tout un tas de conflits et certaines de ses révélations vont mettre à mal la relation entre Chloe et Lucifer. Tom Ellis est un régal dans les deux rôles et montre l’étendu de son talent avec un accent américain un peu perturbant mais bien maîtrisé.

Affaire de famille

Ce qu’on regrette dans la saison, c’est qu’ils n’utilisent pas assez Michael. Lucifer sort un peu trop facilement de l’Enfer pour affronter son frère mais au final, on ne le voit que trop peu. Il est tout de même utilisé de manière intéressante à la fin de la première partie de la saison quand la guerre familiale prend une telle ampleur que Dieu lui-même – l’incomparable Dennis Haysbert – doit intervenir pour mettre fin à la querelle de ses enfants. L’influence de Michael se fait également sentir tout au long de la saison parce que son « mojo » est de faire ressortir les peurs des gens et chaque personnage y fait face à un moment donné.

Cette première partie de saison 5 contient aussi des moments de développement de personnages intéressants, notamment pour Maze, Linda et Chloe avec des histoires consistantes et réfléchies. La série est encore plus stylée cette saison, réussissant à se lancer dans un épisode façon film noir spectaculaire sans se détourner complètement de l’intrigue. Cet épisode est très important par rapport à Maze et son passé. Et la série n’oublie pas non plus Dan (Kevin Alejandro) et Ella (Aimee Garcia) qui ont chacun un rôle important à jouer cette saison.

Meilleur équilibre

On ne le dira jamais assez, le passage de la série de la Fox à Netflix a été plus que bénéfique pour Lucifer. A l’époque de sa vie sur le network US, Lucifer était avant tout une série procédurale et se concentrait un peu trop sur les enquêtes policières laissant peu de place au développement de personnages.

Aujourd’hui, si les investigations sont toujours présentes, elles sont secondaires ou moins épisodiques. Cela permet notamment à la série de faire face à un tueur en série sur plusieurs épisodes et donner un meilleur équilibre et un meilleur rythme.

La série reste fidèle à ce qu’on connait d’elle et permet à ses personnages de prendre de l’ampleur. On attend avec impatience de voir comment se conclura la saison avec sa seconde partie qui arriver plus tard. Et ce ne sera pas encore la fin puisque la série a été renouvelée pour une sixième saison qui sera cette fois-ci, bien la dernière.

La saison 5 partie 1 de Lucifer, est disponible sur Netflix depuis le 21 août.

