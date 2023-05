Black Mirror Saison 6 : Titre, images et description des nouveaux épisodes

Découvrez les premières images ainsi que les titres et synopsis des nouveaux épisodes de la série Black Mirror.

La série dystopique la plus en vogue de Netflix, lancée originellement sur Channel 4 en Angleterre, avait tiré sa révérence en 2019, alors que son créateur, Charlie Brooker promettait qu’il ne reviendrait pas à cette dernière en plein covid, la fiction ayant dépassé la réalité selon lui.

Mais comme il ne faut jamais dire jamais, il y aura bien une saison 6 de Black Mirror, qui est prévue sur la plate-forme en juin prochain.

Alors que jusqu’ici, on ne savait pas grand-chose sur les épisodes à venir de la série d’anticipation de Brooker, voici les premières images des cinq épisodes prévus pour cette saison 6 de Black Mirror, ainsi que la description de certains.

C’est le site EW qui a révélé ces images et synopsis à découvrir ci-dessous. Les titres sont aussi à découvrir dans la vidéo teaser ci-dessous mise en ligne cette nuit par le géant du streaming.

Le premier épisode s’intitulera Joan is Awful (Joan est mauvaise). Il racontera l’histoire d’une femme lambda qui découvre à la télévision une émission de télé-réalité inspirée par sa vie, dans laquelle son personnage est incarné par Salma Hayek. Aux côtés de la star, on retrouvera Annie Murphy, Michael Cera, Rob Delaney, Ben Barnes et Himesh Patel. L’épisode est réalisé par Ally Pankiw.

Loch Henry suit l’histoire d’un jeune couple en voyage dans une petite ville bucolique d’Ecosse afin d’y tourner un documentaire travaillé sur la nature. Ces derniers vont se trouver à enquêter sur une histoire sulfureuse, avec des évènements choquants dans le passé. Au casting : Samuel Blenkin, Myha’la Herrold, Daniel Portman, John Hannah, and Monica Dolan. L’épisode est réalisé par Sam Miller

Beyond The Sea, troisième épisode de la saison, intitulé comme la célèbre chanson de Bobby Darrin se passe dans un monde alternatif en 1969, alors que dans le nôtre on marche sur la Lune la même année. Deux hommes s’engagent dans une mission high-tech périlleuse et se retrouvent à devoir gérer les conséquences d’une tragédie inimaginable. Au casting de l’épisode : Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Maara, Auden Thornton et Rory Culkin. L’épisode est réalisé par John Crowley.

Mazey Day suit l’histoire de jeune star envahie par des paparazzis intrusifs alors qu’elle tente de gérer un accident de voiture tragique. Au casting : Zazie Beetz, Clara Rugaard, et Danny Ramirez. L’épisode est réalisé par Uta Briesewitz.

Demon 79 est le seul épisode signé du créateur de Black Mirror, Charlie Brooker. Il se déroule en 1979 en Angleterre. Une assistante commercial doit commentre des actes terribles pour éviter un désastre, sur fond d’hommage aux films d’horreur des années 70.Au casting : Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley et David Shields. Il est réalisé par by Toby Haynes.

