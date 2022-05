Black Mirror : Saison 6 en préparation chez Netflix

Une nouvelle saison pour l’anthologie Black Mirror est en préparation chez Netflix.

Black Mirror va faire son retour. Trois ans après la saison 5, le site Variety annonce que la série créée par Charlie Brooker reviendra pour une saison 6. Les nouveaux épisodes sont en pré-production et le casting serait actuellement en cours.

Toujours selon Variety, si les détails restent secrets, cette saison 6 sera composée de plus d’épisodes que la précédente qui n’avait que trois chapitres. Il est aussi dit que cette nouvelle saison a une portée encore plus cinématographique, chaque épisode étant traité comme un film individuel.

Cette annonce arrive alors que Brooker n’était pas certain de vouloir continuer sa série. Il y a deux ans, au pic de la pandémie, il a confié à Radio Times : « Pour le moment, je ne sais pas si nous avons l’estomac suffisamment acroché pour des histoires sur des sociétés en train de s’effondrer, donc je ne travaille pas sur l’une d’entre elles. J’ai envie de revoir mes compétences de comédie, alors j’ai écrit des scripts visant à me faire rire. »

Et en effet, Brooker a écrit des scénarios plus drôles, notamment avec les spéciaux Mort à 2020 et Mort à 2021, toujours pour Netflix.

Black Mirror est l’une des séries les plus acclamées de ces 10 dernières années, mais la saison 5 a grandement déçu les fans. On espère que cette nouvelle saison reviendra en forme, comme elle l’était durant les deux premières saisons.

Sombre mais incisive, la série a montré comment les nouvelles technologies ont envahi nos vies et à quel point elles peuvent être dangereuses.

En attendant cette saison 6, les cinq premières saisons de Black Mirror sont à (re)voir sur Netflix.

Source : Variety / Crédit ©Netflix