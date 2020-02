Wonder Woman 1984 : Gal Gadot et Chris Pine se dévoilent en images

Nouvelles images du film Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot et Chris Pine.

Wonder Woman 1984 sera en salles cet été et le film comment enfin a se dévoilé un peu. Evidemment, rien de très spoiler, mais quelques images qui donnent un aperçu de la couleur et l’ambiance très 80’s du film.

Ces nouvelles images, dévoilées par Entertainement Weekly, dévoilent Chris Pine de retour dans le rôle de Steve Trevor et Gal Gadot alias Diana Prince se montre en civil mais aussi en costume. Elle a son costume classique mais aussi son armure avec des ailes, connue des fans des comics.

Kristen Wiig et Pedro Pascal sont aussi présents dans les rôles de Barbara Minerva et Maxwell Lord.

Wonder Woman 1984 – Photos Gal Gadot Wonder Woman 1984 – Photos Gal Gadot Wonder Woman 1984 – Photos Wonder Woman 1984 Gal Gadot and Chris Pine Gal Gadot et Chris Pine Wonder Woman 1984 – Photos Gal Gadot et Chris Pine Wonder Woman 1984 – Photos La réalisatrice Patty Jenkins et Gal Gadot sur le tournage Wonder Woman 1984 – Photos Gal Gadot - Wonder Woman Wonder Woman 1984 – Photos Kristen Wiig et Pedro Pascal Wonder Woman 1984 – Couverture EW Cliquez sur l'image pour l'agrandir

A propos du film et de son personnage, Gal Gadot a confié : “Dans le premier film, nous avons pu établir l’histoire de Diana devenant Wonder Woman,” explique Gadot. “Dans ce film, nous allons retrouver Diana en 1984. Elle est assez seule. Elle a perdu tous ses amis au fil des ans et elle fait ce qu’elle doit faire. Elle accomplit son destin. Elle aide l’humanité et les sauve – jusqu’à ce qu’il lui arrive quelque chose de fou.”

Réalisé par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984, le film sort le 3 juin 2020.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros