The Flash : Danny DeVito de retour en Pingouin dans le film ?

Une rumeur annonce le retour de Danny DeVito en Pingouin dans le film The Flash.

Le film The Flash verra le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman et aujourd’hui, on apprend que Danny DeVito pourrait également revenir dans l’univers de DC dans la peau d’Oswald Cobblepot alias Pingouin, un rôle qu’il tenait dans la franchise Batman de Tim Burton.

Evidemment, nous somme ici en territoire de rumeur, Warner Bros n’a pas commenté cette information. Une information qui vient de Daniel Ritchman, un journaliste qui est souvent très bien informé.

Pour le moment, on prendra cette information avec précaution. Le film Flash reste très secret même si on sait qu’il s’inspirera de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui modifie la timeline. Le film devrait tirer avantage du multiverse et ouvrir les horizons du DCEU.

Ezra Miller, Billy Crudup, Ben Affleck et Michael Keaton sont tous à l’affiche du film.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash est toujours prévu pour une sortie le 4 novembre 2022.

Source : MovieWec / Crédit ©Warner Bros