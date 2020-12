The Falcon and the Winter Soldier, Loki, WandaVision : Trailers des Séries Marvel Disney+

Disney+ dévoile des trailers pour ses séries Marvel The Falcon and the Winter Soldier, Loki et WandaVisoon.

Marvel et Disney+ dévoilent enfin des bandes-annonces pour leurs nouvelles séries The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. Ces trailers ont été révélés durant une présentation de Disney devant leurs investisseurs.

The Falcon and the Winter Soldier

Pour commencer, The Falcon and the Winter Soldier s’annonce comme une série pleine d’action mais aussi pleine d’humour comme on le découvre sur ces premières images. Dans le trailer, Sam Wilson (Mackie) réfléchit à ce que signifie prendre le bouclier de Captain America. Cap lui-même lui a offert l’arme au vibranium à la fin de Avengers: Endgame, mais comme le dit Sam, «l’héritage de ce bouclier est compliqué».

The Falcon and the Winter Soldier reprend après les événements de Avengers: Endgame et emmène Sam Wilson (Mackie) et Bucky Barnes (Stan) dans « une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience ». Daniel Brühl revient également dans le rôle Baron Zemo, un méchant de Captain America: Civil War. Emily VanCamp reprend aussi son rôle de l’Agent Sharon Carter.

La série a enfin une date et débutera le 19 mars 2021 sur Disney+.

Loki

Ailleurs, c’est Tom Hiddleston qui se lance dans les aventures sauvages de Loki. Comme le montre le trailer, le frère de Thor, méchant favori des fans du MCU, a été vu pour la dernière fois dans Avengers Endgame où il a volé le Tesseract et a disparu. Loki suivra cette version du méchant de l’époque des Avengers dans une nouvelle chronologie alternative.

La suite du trailer le dévoile alors qu’il tombe entre les mains de TVA (Time Variance Authority), une autorité qui régule le voyage dans le temps et à travers le multiverse. Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant seront également au casting de la série.

Loki arrivera en mai 2021 sur Disney+.

WandaVision

Pour finir, WandaVision a également dévoilé un nouveau trailer qui donne un meilleur aperçu par rapport à tout ce qu’on a pu voir jusqu’à présent. La série se lance définitivement dans un territoire étrange, en particulier par rapport aux films de super-héros relativement normaux du reste du MCU.

Située dans les années 1950, WandaVision de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que les apparences sont trompeuses..

La série verra également le retour de Kat Dennings dans le MCU, reprenant son rôle de Darcy Lewis qu’elle a interprété pour la dernière fois dans Thor: Le Monde des Ténèbres en 2013. Randall Park revient également en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo d’Ant-Man et la Guêpe. Kathryn Hahn (Transparent, Mrs Fletcher) sera un nouveau personnage et Teyonah Parris (Dear White People) jouera la version adulte de Monica Rambeau, un personnage qui a fait sa première apparition dans Captain Marvel l’année dernière.

WandaVision est réalisée par Matt Shakman et écrite par Jac Schaeffer.

WandaVision arrive le 15 janvier sur Disney+.