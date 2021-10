Willy Wonka : Premier aperçu de Timothée Chalamet en photo

Timothée Chalamet partage une première de lui dans la peau d’une jeune version de Willy Wonka.

Apparemment, la production du film Wonka vient de démarrer et Timothée Chalamet se dévoile en jeune Willy Wonka. L’acteur a posté une image de lui-même sur les réseaux sociaux dans la peau du personnage emblématique de Charlie et la Chocolaterie.

Dans la première image, nous avons un aperçu clair de Chalamet dans le costume classique de Wonka, composé d’un haut-de-forme marron, d’une veste de costume violette et d’une écharpe old fashion. Cette version semble être plus conforme à celle de Gene Wilder du personnage que la version plus récente de Johnny Depp.

La deuxième image est un peu plus ambiguë, mais semble montrer une boîte cachée à l’intérieur de la pointe ouverte de la canne de Wonka, qui était bien sûr l’un de ses accessoires emblématiques dans le film original.

View this post on Instagram A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

Paul King (Paddington) réalisera le film à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Simon Farnaby, qui s’inspirera du roman classique pour enfants de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie.

Le film sera produit par David Heyman, qui a également produit les films Harry Potter pour Warner en plus des films Paddington.

Pour le moment intitulé Wonka, le film est prévu pour une sortie le 17 mars 2023.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros