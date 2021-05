Lucifer saison 5B : Oh My God ! Guerre familiale pour les cieux

Critique de la seconde partie de la saison 5 Lucifer qui voit une guerre intra familiale pour les cieux. Spoilers

Cela fait presque un an que la première partie de la saison 5 de Lucifer a été dévoilée et les fans attendaient la suite avec impatience. L’attente est désormais terminée et le résultat valait le coup même si tout n’est pas parfait. La série revient ainsi avec Dieu lui-même et tout un tas d’archanges prêts à se battre pour remplacer leur père Tout-Puissant. Dieu prend sa retraite et Lucifer tient à prendre le trône pour lui-même. Couplé à l’implication de Michael et au fait qu’il s’agit de l’avant-dernière saison de la série, beaucoup est promis avec cette histoire.

La seconde moitié de la saison reprend là où la première s’est arrêtée avec l’arrivée de Dieu tout-puissant au milieu d’un commissariat de police figé dans le temps. Après être techniquement apparu deux fois tout au long de la série – d’abord via Earl Johnson dans la saison 2, puis à la fin de la saison 3 en utilisant la voix de Neil Gaiman – Dieu se manifeste physiquement sur Terre pour la première fois pour mettre un terme temporaire à la bataille entre Amenadiel, Lucifer et son jumeau corrompu, l’archange Michael, aidé par une Mazikeen en quête de vengeance.

Dieu sur Terre, un père (presque) comme les autres

L’intervention de Dieu apporte des inquiétudes bien plus grandes, des changements sans précédent à l’horizon qui pourraient remodeler le monde tel qu’on le connait. Sa présence contribue également à faire avancer les arcs de tout le monde dans cette moitié de saison, avec la recherche d’une âme par Maze, la révélation de la fille de Linda, une reconversion possible pour Amenadiel, ou encore Ella, qui se réconcilie avec sa noirceur. Dan a aussi ses moments forts et confronte Dieu comme jamais. Mais bien sûr, ce qu’apporte Dieu dans la série, ce sont les questions que Lucifer se pose sur sa propre capacité à aimer.

Mais Dieu ne descend pas de la Cité d’Argent juste pour que chacun se remette en question, il se remet lui-même en question. Comme pour la plupart des personnages et des histoires célestes tout au long de la série, de plusieurs manières, Lucifer ramène Dieu à notre niveau terrestre. Dieu cherche à renouer avec ses enfants archanges dans la saison 5B, ce qui signifie affronter ses défauts sur la manière dont il les a élevé, comme le ferait n’importe quel père. Il y a un véritable miroir sur les difficultés de la vie et des relations familiales. Avec le talent qui leur est propre, les showrunners humanisent ces êtres, ils font de Dieu un père presque comme les autres avec ses défauts et ils continuent de montrer que derrière cette arrogance, se cache un Lucifer vulnérable, qui manque de confiance et qui pense être incapable d’aimer (et d’être aimé) à cause de son père.

De belles évolutions

Dennis Haysbert, qui dépeint Dieu sous une forme physique, relève le défi de jouer une divinité omnipotente et omnisciente, lui apportant un sentiment de stoïcisme, de naïveté, de compassion et de mystère. Ce n’est pas seulement la gravité de la voix de Haysbert qui porte le personnage, mais aussi les expressions infimes sur le visage de l’acteur. Il est absolument brillant dans le rôle et apporte beaucoup à la série, poussant les autres acteurs dans leur étrangement.

Toutes les performances sont exceptionnelles dans cette seconde partie de saison 5. Tom Ellis excelle dans son double rôle de Lucifer et Michael même si ce dernier reste une caricature. Néanmoins, le jeu d’Ellis est suffisamment bon pour apporter de la nuance à Michael et en faire un vilain intéressant. Et si on connaissait déjà ses talents de chanteur, l’épisode musical lui donne l’occasion de montrer ses talents de danseur.

Lauren German fait le portrait d’une Chloe en constante évolution, une Chloe qui a compris sa place dans la vie de Lucifer et qui commence vraiment à se faire à ce monde surnaturel. Lesley-Ann Brandt a enfin une chance de montrer plus que la férocité de son personnage. La crise existentielle de Maze se prête à des moments poignants et passionnés qui montrent son incroyable évolution et l’acceptation de sa personne. Elle est plus fascinante et plus complexe que jamais. Maze reste la badass qu’on connait, mais avec une véritable profondeur et vulnérabilité touchante. Brandt est fabuleuse dans son rôle.

Un épisode musical sympathique mais bancal

Lucifer a souvent donné à ses fans des moments musicaux , mais la saison 5B offre un épisode musical avec plusieurs numéros de chant et de danse. Bien qu’il existe d’excellentes interprétations de chansons emblématiques, tout ne fonctionne pas. Par exemple, le medley avec « Bad to the Bone » et « No Scrubs » ne marche pas vraiment et certains des numéros commencent au détriment de scènes qui auraient été plus puissantes sans eux.

Mais en soit c’est un épisode très amusant (qui fait aussi avancer l’histoire) et cela permet de voir les acteurs dans un autre exercice. Les numéros de chant et de danse ne sont pas au niveau de Zoey et son extraordinaire playlist (ce cast contient des chanteurs professionnels) mais les acteurs de Lucifer se débrouillent tous très bien et on sent l’effort du travail apporté. Le problème est que la mécanique pour inclure la musique est certes intéressante mais étrange.

Un drame familial

Avec l’arrivée de Dieu, ces nouveaux épisodes de Lucifer créé une nouvelle dynamique presque inconfortable mais nécessaire pour sortir certains personnages de leurs carcans. On a aussi droit à plus d’êtres célestes avec plus de frères et sœurs de Lucifer et Amenadiel. La série devient clairement plus un drame familial qu’une série policière parce que ce qui se passe dans la famille céleste prend plus de place que les enquêtes policières. Ce n’est pas nécessairement un reproche, c’est plus une observation.

Les cas à résoudre sont moins intéressants et servent surtout de métaphore entre ce qui se passe dans la vie privée des personnages et les affaires à résoudre. Evidemment, cela a toujours fait partie de la mécanique de la série mais parfois c’est un peu trop téléphoner, ça manque de subtilité. La série reste tout de même très agréable à suivre, elle vous fera souvent rire aux éclats, mais elle vous brisera aussi le cœur par moments et bous fera pleurer.

Les émotions sont à leur paroxysme et sans spoiler, il y a quelques rebondissements majeurs et des virages extrêmement inattendus dans la saison 5B et la fin peut susciter des questions sur la direction de la série dans sa sixième et dernière saison. Lucifer n’est pas une série parfaite, mais comme son héros, ce sont ses défauts qui font son charme. La série n’est pas toujours à la hauteur de son potentiel mais quand elle l’atteint, elle est absolument exquise.

La saison 5B de Lucifer est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix