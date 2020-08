Lucifer saison 6 : Un épisode Black Lives Matter prévu

La saison 6 de Lucifer contiendra un épisode avec une histoire Black Lives Matter.

Comme pas mal d’autres séries, – notamment les séries policières – Lucifer a décidé de prendre le temps de traiter du mouvement Black Lives Matter, qui a pris encore plus d’ampleur cette année, à la suite du meurtre de Gorge Floyd par la police.

Selon Entertainment Tonight, les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson sont finalement arrivés à la conclusion qu’il était temps de prendre position dans le récit de la série.

« Quand nous sommes retournés dans la salle [des scénaristes], nous avons commencé à examiner le fait que nous sommes une série policière et de quelle manière avons-nous contribué ou non aux problèmes systémiques de la police », a déclaré Modrovich. « Et nous avons décidé que nous voulions en parler. Nous faisons donc en fait une histoire qui en parle directement, et nous en sommes très impatients. »

L’épisode est prévu pour la saison 6, qui n’est pas encore entrée en production en raison de l’arrêt des tournages à cause de COVID-19. Cela signifie cependant que les scénaristes de la série ont amplement le temps de vraiment donner au sujet le temps et l’attention qu’il mérite afin de bien faire les choses.

Les showrunners pensent avoir une responsabilité parce que c’est une série policière. Ils disent aussi avoir eu des conversations avec les acteurs à ce sujet, notamment avec DB Woodside et Lesley Ann-Brandt qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et ont beaucoup tweeté à ce sujet.

« Normalement, nous leur présentons leurs histoires et un peu de mythologie, mais c’est une chose sur laquelle presque tous ont posé des questions, nous les avons donc écoutés et nous avons essayé d’en faire autant de conversation que possible et un exercice d’écoute. »

Si Modrovich est nerveuse à l’idée d’écrire cet épisode, elle souhaite que ce soit une histoire qui vienne du cœur et ne veut surtout pas « faire la morale ». Elle veut « vraiment regarder la situation socialement, émotionnellement et la faire résonner à un niveau plus profond que de simples mots ou rhétorique.»

Lucifer a déjà abordé la question de policiers blancs qui pointent une arme sur un homme noir sans raison. Dans un épisode de la saison 4, Amenadiel est victime d’un délit de faciès et il est profondément touché par la situation avec l’arrestation brutale d’un jeune noir qu’il avait pris sous son aile.

Lucifer revient ce vendredi 21 août avec les 8 premiers épisodes de la saison 5.

Source : ET / Crédit ©Netflix