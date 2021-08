Stargirl saison 2 : La fille d’un super-héros célèbre entre en jeu (spoilers et promo)

Retour sur le premier épisode de la saison 2 de Stargirl qui introduit un nouveau personnage, la fille d’un célèbre super-héros. Spoilers et promo.

Stargirl est de retour pour sa saison 2 et la série a démarré sur une séquence assez sombre dont le créateur Geoff Johns avait déjà parlé. La nouvelle saison s’est ouverte avec un flashback quelques décennies auparavant, où une jeune fille nommée Rebecca s’est vu interdire par sa mère d’assister à la fête d’anniversaire d’une amie de l’autre côté de la rue.

Quand un petit garçon effrayant nommé Bruce est apparu de nulle part et a poussé Rebecca à ignorer sa mère, la jeune fille a traversé la rue en courant. Là, Bruce a poussé Rebecca à voler l’un des cadeaux empilés devant la porte d’entrée. Rebecca s’exécuta, puis se blottit derrière un buisson pour déballer la boîte. À l’intérieur, elle a trouvé une poupée au visage effrayant – mais quand elle l’a laissée tomber, la poupée était en fait normale. Bruce a ensuite porté à son œil le diamant noir à l’intérieur duquel réside Eclipso et a réprimandé Rebecca pour être une « mauvaise fille ».

Quand la maman de Rebecca réalise enfin que sa fille n’est pas sur le porche, elle traverse la rue et découvre avec effroi le corps de sa fille et laisse sortir un cri douloureux. Puis alors que la caméra recule pour révéler la boîte aux lettres, nous voyons que la fille ciblée par Eclipso était la fille de… Dr Charles McNider aussi connu sous le nom de Dr Mid-Nite alias Chuck, la voix de l’intelligence artificielle des lunettes de Beth, la nouvelle Dr Mid-Nite.

Cette scène donne le ton assez sombre pour cette nouvelle saison, même si le reste de l’épisode était un peu plus léger. Enfin plus léger, mais toujours avec une menace au dessus des têtes des super-héros ados. Après la victoire contre Brainwave, Icicle et les autres, la nouvelle JSA patrouille sans grande action, ce qui frustre grandement Stargirl.

Green Lantern

Mais là où les choses deviennent intéressantes, c’est quand Courtney, qui manque cruellement d’action, fini par se battre contre une personne qui est entrée chez elle à la recherche d’une batterie électrique de lanterne verte. Souvenez-vous, dans la saison 1, Courtney a dérobé la lanterne et dans ce première épisode, quelqu’un est venu la chercher, il s’agit de Jade, la fille de Green Lantern. Ysa Penarejo a rejoint le casting cette saison en tant que Jennie-Lynn Hayden alias Jade, fille de l’emblématique Green Lantern Alan Scott. Est-ce le même Alan Scott qui sera dans la prochaine série Green Lantern ? On ne le sait pas encore, mais ce sont les mêmes producteurs pour les deux séries.

Geoff Johns, a déclaré à EW qu’il avait toujours eu l’intention de présenter Jade dans la série, c’est pourquoi cette batterie électrique était dans la maison de Courtney pendant tout ce temps. « Depuis le début, je voulais faire venir Jennie-Lynn Hayden, qui est l’un de mes personnages préférés des comics », a déclaré Johns. « Elle est le fleuret parfait pour Courtney parce qu’elle est littéralement tout ce que Courtney pensait qu’elle était dans la saison 1 – elle est la fille d’un énorme super-héros et elle a ce grand pouvoir. »

Crise d’identité

Durant toute la saison 1, Courtney était persuadée être la fille de Starman parce que le sceptre cosmique l’a choisi elle, mais elle a fini par comprendre que son père n’était qu’un homme normal qui l’a abandonnée. Ainsi, rencontrer la fille réelle d’un super-héros alimentera la crise d’identité de Courtney alors qu’elle continue de perpétuer l’héritage de Starman en tant que Stargirl, bien qu’elle ne soit pas sa fille.

« Courtney voit Jennie comme une sorte d’héroïne parfaite, ce que Courtney pensait qu’elle était, et cela fait que Courtney, comme elle le dit, se sent inférieure », dit Johns. « Et elle ne peut pas s’en empêcher, cela arrive tout simplement. Et cela révèle que Courtney a toujours du mal avec son identité, sa confiance en soi et son image de soi, malgré un début de carrière extrêmement réussi en tant que Stargirl. Elle a toujours du mal avec le fait que sa vie n’est pas importante, et le rejet de son père de la saison dernière que nous verrons l’affecte toujours cette saison. »

Nouvelle Injustice Society of America ?

L’épisode s’est terminé en révélant que Cindy est bel et bien vivante. On la découvre dans les couloirs du lycée où elle a sorti de son casier un dossier marqué «INJUSTICE UNLIMITED», avant de se glisser dans les tunnels et le QG poussiéreux de l’ISA. C’est alors qu’elle sort les photos des recrues potentielles Artemis, Isaac et Cameron… ainsi que le frère de Courtney, Mike. Elle a ensuite porté le diamant à son œil droit et nous avons entendu la voix menaçante d’Eclipso dire : « Je suis prête à vous servir…. »

Notez aussi que l’épisode contenait la présence de Sylverster Pemberton (Joel McHale), le vrai Starman censé être mort. Il se rend dans le diner où travail Maggie (Alicia Witt) l’ex femme de Pat. Il est à la recherche de son vieil ami.

La semaine prochaine, alors qu’elle est encore sur qui-vive à Blue Valley comme le montre la promo de la semaine prochaine, Courtney devient méfiante après la visite inattendue de Jennie. Pendant ce temps, Barbara et Pat s’inquiètent après la visite d’un mystérieux collectionneur d’antiquités nommé Richard Swift. Ailleurs, Cindy met son plan en marche.

Stargirl, c’est le mardi sur la CW.

