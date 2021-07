Stargirl saison 2 : Un ton plus sombre et mini crossover avec The Flash

Le créateur de la série Stargirl prévient que la saison 2 sera plus sombre et tease un mini crossover avec The Flash.

La saison 1 de Stargirl fut une belle surprise. La série centrée sur l’héritière de Starman a réussi à s’imposer dans sa première saison et elle reviendra le mois prochain sur la CW avec un changement de ton. En effet, avec l’arrivée du méchant Eclipso (Nick Tarabay), la série va s’engager dans un monde un plus horrifique.

Apparemment, dès la scène d’ouverture, le ton sera donné : « Cette première scène était délibérément au début. Elle est mystérieuse et à la fois spécifique et vague en même temps parce que je voulais que tout le monde sache qu’il y a un changement de ton cette saison », a déclaré le créateur Geoff Johns aux journalistes lors d’une conférence de presse de Stargirl mercredi.

Il ajoute : « Et donc tout de suite, vous obtenez ce changement de ton et c’est effrayant et c’est sombre, mais c’était important d’avoir ça à l’avance et puis juste après nous avons le blues de l’été et les enfants qui patrouillent la nuit et il ne se passe rien… il y a beaucoup d’humour et c’est fun. Mais il était important de donner le ton de la saison tout de suite, de vous faire savoir que ça va devenir effrayant cette saison. »

Il tease également le méchant de la saison : « Eclipso est un personnage incroyable pour ceux qui ne le savent pas, il vient des années 60 et c’est plus une force démoniaque dans la même veine qu’un Freddy Krueger ou un Pennywise. Et avoir les enfants et les adultes affronter quelque chose comme ça cette saison, quelque chose qui entre dans leur tête et essaie d’exposer leurs peurs, leurs regrets et leur culpabilité et de l’utiliser contre eux et de voir si ces héros peuvent se soulever et l’arrêter, tout était une question d’obscurité contre lumière ce qui est parfait pour quelqu’un comme Stargirl [Brec Bassinger]. »

Crossover avec The Flash

Mais si les choses vont devenir sombre, Stargirl apportera également de la lumière cette saison – ou plus précisément, un éclair avec la présence de John Wesley Shipp dans l’épisode 9 qui reprendra son rôle de speedster Jay Garrick de The Flash.

Dans Stargirl, il incarnera Jay dans le rôle du Flash de l’Age d’Or, l’établissant en tant que membre de la Justice Society of America de la Terre-2. C’est la première fois que Stargirl accueille un crossover Arrowverse, rendu possible par les événements du crossover Crisis on Infinite Earths.

Quant à ce que cela signifie pour les futurs crossovers au sein de l’Arrowverse, Johns ajoute que cette apparition « nous ouvre la porte à des opportunités pour, éventuellement, d’interagir avec ces personnages. Et c’était important comme dans les comics. Et quand nous pourrons finalement le faire, nous espérons le faire d’une manière très spéciale pour Stargirl. »

Mais qu’en est-il de Starman ? À la fin du final de la saison 1, il a été révélé que le héros présumé mort, Sylvester Pemberton (Joel McHale), était non seulement vivant, mais qu’il se dirigeait également vers Blue Valley, à la recherche de son ancien acolyte Pat. « Dans les meilleurs comics, j’aime toujours les intrigues secondaires de longue haleine et le retour de Starman, Sylvester Pemberton, en fait partie », a déclaré Johns.

« Vous le verrez entrer dans la saison 2, également dans les flashbacks – nous avons un épisode 9 vraiment cool, il y a un flashback de la Justice Society avec les membres originaux avec Luke et Joel et les autres fondateurs de JSA – et puis vous allez voir Joel McHale dans la seconde moitié de la saison. »

Stargirl revient pour sa saison 2 le 10 aout sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW