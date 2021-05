Green Lantern : Jeremy Irvine sera le héros gay Alan Scott dans la série HBO Max

La série Green Lantern de HBO Max aurait casté Jeremy Irvine pour jouer le super-héros gay Alan Scott.

La série Green Lantern de HBO Max aurait trouvé son autre héros principal. Après l’annonce de Finn Wittrock dans le rôle de Guy Gardner, la plateforme de streaming aurait engagé Jeremy Irvine (Treadstone) pour le rôle d’Alan Scott, l’un des Green Lantern de la série. A l’écriture, on trouve Greg Berlanti (Arrowverse) et son partenaire de longue date Marc Guggenheim ainsi que Seth Grahame-Smith..

Cette série Green Lantern est décrite comme une réinvention de la propriété classique de DC à travers une histoire couvrant des décennies et des galaxies, commençant sur Terre en 1941 avec le tout premier Green Lantern, l’agent du FBI secrètement gay Alan Scott, et en 1984, avec l’arrogant et macho Guy Gardner (Wittrock) et la demi-extraterrestre Bree Jarta. Ils seront rejoints par une multitude d’autres Green Lantern, entre personnages favoris tirés des comics et des héros jamais vus auparavant.

Irvine a joué le plus récemment dans la série Treadstone. Il est principalement connu pour son travail dans les films comme Cheval de Guerre, Les Voies du Destin, Mamma Mia! Here We Go Again et Billionaire Boys Club. Irvine a également joué le rôle principal dans le film controversé (accusé de mal représenter les événements) de Roland Emmerich de 2015 Stonewall, sur les émeutes historiques à New York en 1969 qui ont lancé le mouvement des droits des LGBTQ tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Geoff Johns, Sarah Schechter, David Madden, David Katzenberg Elizabeth Hunter et Sara Saedi sont producteurs exécutifs aux côtés de Berlanti, Guggenheim et Grahame-Smith.

