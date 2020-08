Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye : Reprise des tournages à Atlanta ?

Il semble que Marvel Studios rassemblent des équipes de tournage à Atlanta pour remettre les séries Falcon and The Winter Soldier, Loki et Hawkeye sur les rails.

Marvel Studios semblent prêts à revenir au travail. Il avait déjà été rapporté que le studio recherchait une période de mi-août, et il semble que cela pourrait très bien finir par se produire.

Les équipes des séries Disney + Falcon and The Winter Soldier, Loki et Hawkeye se seraient présentées au travail la semaine dernière à Atlanta, en Géorgie, pour redémarrer la production après l’arrêt forcé dû à COVID-19. WandaVision était absent de la liste, mais il semble que les choses reprendront à Los Angeles, en Californie, dans un proche avenir.

Selon Murphy’s Multiverse The Falcon and the Winter Soldier, ainsi que Loki, recommenceront à filmer ce mois-ci ou début septembre. Quant à Hawkeye, le studio aurait une date de début de production fixée à fin octobre.

Avec Anthony Mackie et Sebastian Stan qui reprennent leurs rôles respectifs, Falcon and The Winter Soldier était censée faire ses débuts ce mois-ci, mais ce ne sera plus le cas. Le tournage a été interrompu le 10 mars dernier alors qu’ils se trouvaient en République Tchèque. Quant à Loki, Tom Hiddleston avait également repris les chemins des studios d’Atlanta en janvier et la production s’est aussi arrêtée en mars.

De son côté, WandaVision avait fini sa photographie principale mais il était en post-production et il restait quelques reshoots à compléter.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Disney+