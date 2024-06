Marvel : Pas de X-Men dans Avengers Secret Wars et un film Scarlet Witch à venir ?

Pas de Wong dans Captain America 4, pas de X-Men dans Avengers Secret Wars et un film Scarlet Witch serait en réparation chez Marvel Studios.

Alors que les studios Marvel tentent de se reprendre en mains après quelques ratés, les rumeurs sur la suite de leurs projets vont bon train. En voici quelques unes sur plusieurs films qui ont été soit niées soit qui restent à confirmer.

Tout d’abord, alors qu’il a été aperçu à Atlanta où se tourne Captain America Brave New World, Benedict Wong ne devrait pas apparaitre dans le film porté par Anthony Mackie. Il serait simplement en train de filmer un autre projet dans la ville.

Well I looked into it and no Wong in Captain America: Brave New World :( https://t.co/FQ8gXTD2fq

