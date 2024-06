Marvel : Ke Huy Quan espère reprendre son rôle de la série Loki dans le MCU

Ke Huy Quan a confié qu’il aimerait revenir dans son rôle d’Ouroboros de Loki dans le futur du MCU.

La saison 2 de Loki a présenté un personnage qui est immédiatement entré dans le coeur des fans, Ouroboros, un technicien du département des réparations et de l’avancement du TVA joué par l’oscarisé Ke Huy Quan.

Contrairement à la plupart des autres employés du TVA, Ouroboros était décrit comme joyeux, serviable et simplement heureux d’être là tout en ayant travaillé en isolement pendant une durée apparemment infinie pour aider à maintenir la sécurité du Multivers.

Dans une récente interview de Collider, Ke Huy Quan a révélé que sa performance en tant qu’Ouroboros était fortement influencée par son interprétation précédente de l’inventeur adolescent Data dans le film d’aventure familial culte The Goonies (1985).

Il confie : « Quand j’ai lu le scénario, je suis tout de suite tombé amoureux du personnage, mais je ne savais pas trop comment le jouer. J’ai eu des réunions avec nos scénaristes, avec notre showrunner, avec Tom Hiddleston, et j’ai essayé de les sonder pour voir quelle était leur vision de ce personnage. Ils m’ont beaucoup soutenus et ont offert de nombreuses suggestions et conseils. »

Il ajoute : « J’ai ressenti cette énorme pression parce que je ne voulais pas décevoir les fans. J’ai lutté pendant longtemps, et ce n’est que lorsque je suis allé voir le décor d’Ouroboros et le studio dans lequel ils étaient en train de construire le décor. Il s’appelait Roger Moore, et comme vous le savez, Roger Moore jouait James Bond, et Data des Goonies adore James Bond, et je me suis rendu compte qu’O.B. pourrait être un variant de Data des Goonies. »

Plus intéressant encore pour les fans de Loki, Ke Huy Quan a confirmé qu’il reviendrait dans le rôle d’Ouroboros si l’occasion se présentait : « En ce qui concerne Ouroboros, croisons les doigts pour que nous puissions le voir davantage dans un film MCU ou, espérons-le, davantage dans le TVA. C’est un univers tellement vaste. Nous ne voyons qu’un petit peu du TVA, alors j’espère que nous en verrons davantage. De plus, Ouroboros a tellement de connaissances, donc j’aimerais voir davantage de lui et davantage de ses contributions à cet univers. »

Pour le moment, Marvel Studios n’envisage pas de produire une saison 3 de Loki, mais cela laisse certainement la porte ouverte au retour de Ke Huy Quan, et il a confirmé qu’il était prêt.

Où d’autre dans le Multivers verrons-nous Ouroboros ensuite ? Seul l’avenir nous le dira, en attendant les saisons 1 et 2 de Loki sont à voir ou revoir sur Disney+.

Source : Collider / Crédit ©Disney+