You saison 4 Partie 1 : Joe face à l’élite pourrie gâtée britannique

Critique de la première partie de la saison 4 de You qui voit Joe délocalisé à Londres, au milieu de l’élite britannique pourrie gâtée.

La saison 3 de You avait son lot de personnages insupportables, mais la saison 4 n’a pas dit son dernier mot et semble être encore plus remplie de personnages odieux, au point de faire passer Joe (Penn Badgley) pour un héros. On finit presque par être de son côté, même si on connait les choses affreuses qu’il a faites et même s’il reste le même Joe prétentieux.

La série continue ainsi de mettre ses téléspectateurs face à une contradiction : d’un côté, il y a Joe, protagoniste hypersensible et passionné de livres qui peut être adorable avec ceux qu’il aime ; de l’autre, il y a Joe le traqueur qui assassine les femmes qui le fascinent, ainsi que tous les hommes qui entravent ses obsessions. Mais cette saison est un peu différente parce que même si Joe finit par éprouver des sentiments pour quelqu’un, il ne retombe pas dans ses travers, du moins, pas exactement de la même façon.

Dans les saisons précédentes, la série a traité de ce « petit défaut de personnalité » en le mettant en couple avec Love, une femme qui était aussi psychopathe que lui, elle semblait être parfaite pour lui. Mais à la fin de la saison 3, elle était beaucoup trop pour lui, tellement qu’il a dû la tuer pour l’arrêter et s’est fait passer pour mort. Maintenant, Joe s’est rendu à Londres (en passant par Paris) pour traquer Marienne, la bibliothécaire qui l’intriguait lorsqu’il vivait en banlieue. Il pensait naïvement qu’elle allait revenir vers lui et qu’ils vivraient enfin leur amour…

Nouveau Joe pour une nouvelle vie

Sous le pseudonyme de Jonathan Moore, Joe enseigne la littérature américaine iconoclaste dans une université londonienne et vit à Kensington dans un vaste appartement emprunté à un type nommé Malcolm. Malcolm présente Joe à ses amis de la haute société : un artiste et fils de milliardaire nommé Simon, une héritière nommée Gemma, une mondaine nommée Lady Phoebe Borehall-Blaxworth, et une galeriste, Kate (Charlotte Ritchie), qui est la fille d’un mannequin.

Tout n’est que fêtes luxueuses imbibées d’absinthe jusqu’à ce que le groupe commence à être abattu, un par un, par un mystérieux tueur qui n’est pas Joe (et qui va avoir un malin plaisir à le torturer). Cela attire exactement le genre d’attention que Joe essaie d’éviter depuis qu’il a changé de vie et qu’il est « réformé ». En effet, Joe jure en avoir fini avec les meurtres et ne souhaite que des vacances européennes sans embrouilles. Mais évidemment, le chaos le poursuit partout où il va, même à Londres.

À ce stade, You doit travailler dur pour justifier son existence, renverser sa propre structure et expliquer comment Joe continue de s’en tirer avec ses nombreux crimes. Certes il bénéficie d’un certain privilège et il est intelligent, mais jusqu’à quand arrivera-t-il à échapper aux autorités ? Avec le nombre de corps qu’il laisse derrière lui à chaque fois qu’il court, combien de temps cela peut-il durer ?

Tentative de dénonce d’un système injuste

Le plaisir coupable de You, et la raison pour laquelle on continue à regarder, vient d’une part de son côté satirique. Même si l’élément de meurtre/mystère donne une dose d’adrénaline, on se régale de la satire. Dans la première saison, on avait affaire aux intellectuels littéraires à New York. ; dans la deuxième saison, la série s’est amusée des ultracapitalistes bobos de Los Angeles ; et la troisième saison a abordé le mariage, la parentalité et la vie en banlieue chic.

Avec plus ou moins de succès, cette saison 4 tente de mettre les pieds dans le plat quand il s’agit du système de classe britannique. Un système qui reste très ancré dans la culture britannique et qu’il est difficile de briser. Malheureusement, on finit plus par tomber dans la caricature pour certains personnages, alors qu’il y a vraiment des prémisses intéressants et que la série pourrait creuser un peu plus son discours.

Un peu à l’image de la saison précédente, la saison 4 tente d’avoir un discours sur les riches et les puissants de ce monde qui font ce qu’ils veulent sans se soucier des conséquences. Ces gosses de riches imbus de leur personne qui n’en n’ont rien à faire de personne, même pas leurs soi-disant amis.

Sans spoiler, la première partie montre une certaine évolution pour Joe, il a changé ou du moins, il essaie de changer. Même si c’est difficile, il y a un véritable effort de rédemption pour lui en le mettant face à un autre tueur. Joe essaye vraiment de sauver des vies et s’est donné pour mission d’arrêter l’autre tueur. Ironique, n’est-ce pas ?

La première partie de la saison 4 de You est disponible sur Netflix. La seconde partie sera disponible le 9 mars.

Crédit ©Netflix