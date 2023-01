The Last of Us : Le rôle de Rutina Wesley dévoilé (photo)

Le personnage incarné par Rutina Wesley dans The Last of Us est directement tiré des jeux vidéo.

Avec la série Queen Sugar désormais terminée, Rutina Wesley, connue pour son rôle de Tara dans True Blood, a un nouveau rôle. L’actrice a rejoint le casting de la série The Last of Us et incarne un personnage directement tiré des jeux vidéo.

Jusqu’à présent, on ne savait pas qui elle jouait même si certains fans avaient une idée. Selon EW, Wesley a été officiellement choisie pour le rôle de Maria, une information confirmée avec une première photo d’elle dans la peau de son personnage.

Maria est tirée directement des jeux The Last of Us de 2013 et The Last of Us Part II de 2020. Ashley Scott a doublé le rôle dans ces titres. Pour éviter les spoilers, le personnage est décrit comme la cheffe d’une colonie de survivants à Jackson, Wyo. C’est un rôle qui pourrait éventuellement s’étendre si HBO décidait d’aller de l’avant avec une saison 2 de The Last of Us.

La série présente une intrigue similaire au jeu vidéo avec Pedro Pascal et Bella Ramsey incarnant respectivement Joel et Ellie, une paire de survivants dans ce monde post-apocalyptique.

Le casting est aussi composé de Merle Dandridge (Station 19), qui reprendra son rôle qu’elle double dans les jeux en tant que Marlene, chef des Fireflies, un groupe de résistance contre la militarisation du régime actuel.

Jeffrey Pierce, qui a doublé le frère cadet de Joel, Tommy dans les jeux vidéo, rejoint la série en tant que personnage nommé Perry, qui apparaît nouvellement créé pour la série. Gabriel Luna (Terminator Dark Fate) jouera désormais Tommy en live-action pour la série.

Parmi les autres personnages des jeux, citons Nico Parker (Dumbo) dans le rôle de Sarah, la fille de Joe, Nick Offerman dans le rôle de Bill; Murray Bartlett (White Lotus) dans le rôle de Frank; Anna Torv (Fringe) dans le rôle de Tess ou encore Storm Reid (Euphoria) dans le rôle de Riley. Melanie Lynskey (Yellowjackets) est également au casting de la série.

The Last of Us sera diffusée dès le 15 janvier 2023 sur HBO.

Source : EW / Crédit ©HBO