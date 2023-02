The Last of Us saison 1 : L’épisode 5 sera disponible plus tôt (promo et spoilers)

Découvrez la promo de l’épisode 5 de The Last of Us qui sera disponible plus tôt. Attention spoilers.

Les fans de The Last of Us n’auront pas à attendre trop longtemps avant le prochain épisode. En effet, pour éviter la confrontation avec le Superbowl dimanche prochain, HBO Max mettra l’épisode 5 à disposition vendredi. Prime Video confirme que l’épisode sera disponible le samedi 11 février pour le public français.

L’épisode 4 de The Last of Us a introduit le personnage de Kathleen (Melanie Lynskey) à la tête d’un groupe rebelle basé à Kansas City. Elle s’annonce comme l’un des principaux antagonistes de la saison, bien qu’elle ne fasse pas partie des personnages du matériel source du jeu vidéo.

« C’est un personnage très compliqué », a déclaré le scénariste de la série Craig Mazin. « C’est une actrice brillante, et nous avions besoin de quelqu’un qui pourrait dépeindre quelqu’un qui faisait des choses terribles, mais ensuite, quand vous avez appris à la connaître, vous avez compris pourquoi et vous avez vraiment de la peine pour elle. »

Il ajoute : « L’une des choses que [l’auteur du jeu The Last of Us et co-créateur de la série Neil Druckmann] a créé avec le jeu cette philosophie selon laquelle personne n’est jamais purement bon, personne n’est jamais purement mauvais ; nous avons la capacité de faire les deux. Et Melanie Lynskey joue quelqu’un que je pense que vous allez détester et puis vous allez l’aimer. »

L’épisode 4 avait aussi la présence de Jeffrey Pierce, l’acteur qui interprète Tommy dans les jeux vidéo. Dans la série, il joue Perry, soldat et bras droit de Kathleen. Les détails plus spécifiques du personnage de Perry n’ont pas été décrits, mais la série indique clairement qu’il est un membre éminent du groupe de rebelles qui dirige Kansas City.

La semaine prochaine, Ellie et Joel continueront de se battre pour leur vie, alors qu’à la fin de l’épisode 4 ils se sont retrouvés nez-à-nez avec des armes à feu, pointées par Henry et Sam, deux personnages des jeux vidéo. Comme le montre la promo, l’épisode 5 devrait en dire plus sur eux deux.

The Last of Us, c’est le lundi sur Prime Video.

The Last of Us saison 1 – Promo 1×05