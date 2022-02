Ms Marvel : Le mois de diffusion et les titres auraient été révélés spoilant un cameo

Le mois de diffusion ainsi que les titres des épisodes de la série Ms Marvel auraient été révélés.

Apparemment, des informations qui n’auraient pas encore dû sortir sur la prochaine série Marvel Ms Marvel, ont fait une apparition prématurée sur la toile. L’application de télévision TV Time a révélé les titres et les dates de diffusion des épisodes à venir. La série serait ainsi disponible dans moins de 100 jours, aux alentours du mois de mai. Cette même application aurait aussi révélé que She-Hulk arrivera en juin sur la plateforme Disney+.

Comme on peut le voir dans l’image ci-dessous, le titre du premier épisode est clairement une introduction au personnage et aux pouvoirs de la nouvelle héroïne qui peut s’agrandir (« embiggen »). Au-delà de cela, les titres font allusion à certains aspects des apparitions des comics du personnage et à certaines des images de tournage divulguées vues récemment.

Le titre de l’épisode 2 « Lockin ‘Jaws » semble faire allusion à l’inclusion du bouledogue des Inhumains, Lockjaw, tandis que les troisième et quatrième épisodes sont liés au fait que Kahn idolâtre Carol Danvers, et qu’elle sera la « petite nouvelle » du MCU avec ses pouvoirs récemment acquis.

Ms. Marvel est une super-héroïne américaine d’origine pakistanaise et elle est la première musulmane du MCU. De son vrai nom Kamala Khan, est elle apparue pour la première fois dans le comic book Captain Marvel #14 d’août 2013. Elle est la cinquième héroïne à prendre le nom de code de Miss Marvel. Elle peut prendre l’apparence de quelqu’un d’autre, changer la taille de son corps ou d’une partie seulement. Elle possède également un pouvoir d’auto-guérison.

A noter que Ms. Marvel sera présente dans le film Captain Marvel 2 aux côtés de Brie Larson et Teyonah Parris qui rendra son rôle de Monica Rambeau qu’elle tenait dans WandaVision.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel/DR