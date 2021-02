House of the Dragon : Tournage du spin-off de Game of Thrones pour ce printemps

HBO annonce le début du tournage de House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones, pour ce printemps.

La série spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, entre bientôt en production. Casey Bloys, directeur du contenu chez HBO et HBO Max a confirmé à TVLine que la préquelle centrée sur la famille Targaryen commencerait la production ce printemps.

«Ils se préparent», a déclaré Bloys. « Ils commencent à tourner en avril. » Il a ajouté que les showrunners Miguel Sapochnik et Ryan J. Condal « écrivaient depuis longtemps » dévoilent que les 10 épisodes de la saison 1 en sont « à différentes étapes ».

House of the Dragon se déroule 300 ans avant la série originale Game of Thrones et suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame sa chute historique. George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont inspirés Game of Thrones et Condal (Colony) ont créé la préquelle; Sapochnik a été réalisateur de certains des plus grands épisodes de Thrones.

Jusqu’à présent, le casting comprend Matt Smith (Doctor Who) dans le rôle de Prince Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) en tant que Roi Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) dans le rôle d’Alicent Hightower et Emma D’Arcy (Truth Seekers) dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen.

Casey Bloys promet que la série rendra honneur à Game of Thrones « mais vous voulez aussi raconter différents types d’histoires. Donc, ce sera certainement dans l’univers de Game of Thrones, mais j’espère que ce sera quelque chose que seuls Ryan et Miguel peuvent faire.

Bloys confirme que la série est toujours prévue pour une diffusion l’année prochaine, mais il ne donne pas plus de détails.

Source : TVLine / Crédit ©HBO