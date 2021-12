Hawkeye : Yelena veut tuer Clint dans l’épisode 5 (promo) ; et scène post-générique coupée ?

La promo de l’épisode 5 de Hawkeye révèle encore plus de Yelena en action qui veut clairement tuer Clint. Et rumeur sur une scène post-générique coupée.

Après avoir fait une apparition rapide dans Hawkeye de cette semaine, Yelena Belova devrait avoir beaucoup plus de temps à l’écran dans l’épisode de la semaine prochaine, comme le montre la bande-annonce pleine d’action de l’épisode 5.

Comme l’a révélé l’épisode 4 de Hawkeye, la Mafia des Survêts et son lieutenant, Echo (Alaqua Cox), sont loin d’être les seuls à être après Clint et Kate. Yelena (Florence Pugh) a fait ses débuts dans le MCU l’été dernier dans Black Widow et la scène post-générique a mis une cible dans le dos de Clint lorsque la jeune femme a été amenée à croire qu’il était responsable de la mort de Natasha Romanoff.

Yelena a attaqué Clint dans l’épisode de cette semaine, et comme le révèle l’aperçu du prochain épisode, elle sera de retour pour plus. Elle annonce son intention de tuer Clint une fois pour toutes. Elle apparaît dans plusieurs scènes d’action, dont une qui la montre portant le même costume blanc qu’elle portait dans Black Widow.

A whole lot of enemies wasn’t exactly what Hawkeye had in mind for his holiday wish list. Episode four of Marvel Studios’ #Hawkeye is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/eIE2KMZ301 — Hawkeye (@hawkeyeofficial) December 9, 2021

Scène post-générique retirée ?

Ailleurs, il est dit qu’une scène post-générique aurait dû se trouver dans l’épisode 4 mais aurait été retirée. La rumeur dit que cette scène était en rapport avec l’arrivée supposée de Wilson Fisk alias Kingpin, joué à nouveau par Vincent D’Onifrio. L’épisode 3 a laissé penser que le personnage était le mystérieux oncle de Maya mais n’a jamais montré son visage.

Un utilisateur de Reddit qui semble être bien renseigné, a dévoilé sur Twitter que l’épisode 4 devait contenir une scène post-générique et affirme que Kingpin était dedans. « Pourquoi l’ont-ils retirée ? » demande-t-il. Il affirme aussi qu’il sera présent dans les deux derniers épisodes de la série.

While I wasn’t the one saying it I can back up the claims that there was suppose to be a post credit scene with Kingpin in this episode. Why they removed it? Who knows. At least he’s gonna be in episodes 5 and 6 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 8, 2021

Cette personne dit aussi que Daredevil devait également apparaitre, mais l’emploi du temps de Charlie Cox l’en a empêché. Evidemment, on sait désormais que Cox reviendra éventuellement dans le MCU, cette information ne semble donc pas si impossible que ça.

They also wanted Daredevil to show up in Hawkeye but didn’t work the actor was too busy filming other stuff — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 8, 2021

Notez que Marvel et Disney n’ont pas commenté cette histoire de scène coupée.

Hawkeye, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : BGR / Crédit ©Disney+