WandaVision : Nouvelle photo du couple marié

Nouvelle image de Paul Bettany et Elizabeth Olsen à la Une de Entertainment Weekly dans la peau de leurs personnages Marvel dans WandaVision.

Une nouvelle image du couple Wanda et Vision a été dévoilé par le magazine Entertainment Weekly. La série inaugurale des nouveautés Marvel de Disney+ sera à la Une du prochain numéro du magazine américain. On y découvre simplement le couple qui semble très heureux, tel un parfait petit couple de banlieue américaine des années 50.

Welcome to the Wanda years! As the first of the MCU’s most ambitious small-screen endeavors, #WandaVision’s wonderfully weird send-up of sitcoms past is @MarvelStudios’ key to the future. Stay tuned for our in-depth cover story coming TOMORROW. pic.twitter.com/cJZ883tfGL

— Entertainment Weekly (@EW) November 10, 2020