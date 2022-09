House of the Dragon : Kit Harington félicite la série préquelle de Game of Thrones

Kit Harington félicite la série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, pour être « son propre truc ».

Kit Harington va bientôt revenir dans le monde de Game of Thrones. En effet, l’acteur prépare actuellement sa série centrée sur Jon Snow et il a récemment donné son avis sur la série préquelle actuellement diffusée sur HBO et OCS.

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight Canada depuis le Festival International du film de Toronto, où l’acteur fait la promotion de son film Baby Ruby, il a partagé son avis sur House of the Dragon qui a jusqu’à présent diffusé trois épisodes et qu’il regarde activement.

« Je l’apprécie vraiment », a déclaré Harington. « Mon ami Miguel [Sapochnik, qui ne reviendra pas pour la saison 2] est showrunner, donc je l’apprécie vraiment. Je pense qu’ils ont fait un travail fantastique. »

Il ajoute : « C’est bizarre de commencer une toute nouvelle série dans le même genre de domaine et d’en faire son propre truc, et je pense qu’ils ont vraiment réussi. »

Comme annoncé précédemment, Kit Harington espère reprendre son rôle de Jon Snow pour une série dont il a eu l’idée. Une suite se déroulant après les événements de Game of Thrones est en début de développement chez HBO et Harington en sera non seulement la star mais aussi producteur exécutif.

La série, basée sur Fire & Blood de George R.R. Martin, se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, est co-créée par Martin et Ryan Condal, qui est co-showrunner avec Miguel Sapochnik, qui a réalisé plusieurs épisodes.

House of the Dragon, c’est le lundi sur OCS en France.

Source : THR, Entertainment Tonight / Crédit ©HBO