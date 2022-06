Game of Thrones : George RR Martin révèle le titre provisoire de la série Jon Snow

George RR Martin révèle que la série spin-off de Game of Thrones avec Jon Snow est l’idée de Kit Harington et dévoile le titre provisoire.

La semaine dernière, il a été annoncé qu’une série spin-off de Game of Thrones sur la suite des aventures de Jon Snow était en préparation. Cette semaine, George RR Martin, le créateur de ce riche univers de fantasy a confirmé que la série était bien en développement.

Martin a annoncé sur son blog, Not a Blog, que la suite est en préparation depuis un certain temps et donne son titre provisoire. « Oui, il y a une série de Jon Snow en développement », a écrit Martin, puis il ajoute, « Notre titre de travail pour la série est SNOW. » Très simple et efficace, mais cela reste un titre de travail.

L’auteur confie également que cette série était l’idée de Kit Harington lui-même. Il est apparemment la force motrice derrière la suite potentielle de Game of Thrones avec son personnage au centre.

« C’est Kit Harrington qui nous a apporté l’idée, » dit Martin, confirmant une révélation d’Emilia Clarke, la co-star de Harington dans Game of Thrones, qui a récemment déclaré à BBC News que le projet avait été « créé par Kit pour autant que je sache, donc il est dedans depuis le début. »

« Je ne peux pas vous dire les noms des scénaristes / showrunners, car je ne suis pas encore autorisé a en parlé … mais Kit les a également amenés, sa propre équipe, et ils sont formidables », a déclaré Martin. Il a également précisé qu’il était impliqué dans Snow, tout comme dans les autres spin-offs de Game of Thrones en préparation.

Il aoute : « L’équipe de Kit m’a rendu visite ici à Santa Fe et a travaillé avec moi et ma propre équipe de scénaristes / consultants brillants et talentueux pour élaborer la série. »

Martin ne peut rien dire de plus sur le projet, « pas avant que HBO me donne le feu vert, » écrit-il.

En attendant de voir si cette série verra éventuellement le jour, les fans de Game of Thrones feront à nouveau un tour à Westeros cet été avec la sortie de House of the Dragon, la préquelle sur l’empire Targaryen, qui arrive le 22 aout sur OCS.

Source : EW/Deadline / Crédit ©HBO