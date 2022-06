Game of Thrones : Une série spin-off sur Jon Snow en préparation avec Kit Harington

Une série spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow serait en préparation chez HBO.

Alors que HBO se prépare à lancer une série préquelle de Game of Thrones, la chaine premium explore également la possibilité d’une suite potentielle centrée sur l’un des personnages les plus reconnaissables de la série originale : Jon Snow joué par Kit Harington.

Selon des sources, le projet est encore au stade exploratoire, mais. si la série se concrétisait, elle raconterait l’histoire post-Westeros de Jon Snow, alias Aegon Targayen. Harington reprendrait ainsi le rôle qui l’a rendu célèbre dans le monde entier.

Les fans auront ainsi des nouvelles de Snow après les événements du final, quand il a été exilé à la Garde de Nuit, où il a conduit ce qui reste du Peuple Libre à s’installer dans les terres libres.

Le projet, rapporté pour la première fois par The Hollywood Reporter, marquerait la première suite directe de la série fantasy à succès, qui a été diffusée sur HBO pendant huit saisons. Ce ser la première avec un personnage directement tiré de la série principal.e

Au cours des dernières années, HBO s’est concentré sur les préquelles de Game of Thrones. La première House of the Dragon, arrive cet été et d’autres, dont Dunk and Egg et The Sea Snake, sont en développement.

Pour le moment, ni HBO, ni les représentants de Kit Harington n’ont commenté l’information.

