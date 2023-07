Secret Invasion : La mort de l’épisode 3 est-elle permanente ? (Spoilers)

La mort survenue dans l’épisode 3 de Secret Invasion est-elle permanente ? Spoilers.

L’épisode 3 de Secret Invasion a été le théâtre d’une mort brutale à laquelle on ne s’attendait pas. G’iah (Emilia Clarke), la fille de Talos (Ben Mendelsohn), qui semblait faire partie de la rébellion de Gravik (Kingsley Ben-Adir) était en réalité un double agent, travaillant avec son père. Cependant, Gravik a rapidement compris sa trahison et tire sur G’iah à la fin de l’épisode, la laissant pour morte.

Les fans du MCU savent que certaines morts ne sont pas toujours permanentes et ce sera peut-être le cas avec G’iah. La série a déjà vu une mort énorme, probablement permanente, et tuer G’iah aussi rapidement après Maria Hill serait trop. Plus important encore, Marvel a déjà révélé des extraits de G’iah dans la bande-annonce de Secret Invasion qui n’ont pas encore été présentés dans la série.

Marvel a l’habitude de mettre des images dans ses bandes-annonces qui ne font pas partie du projet final, mais cela ne semble pas être le cas avec la nature des extraits avec G’iah. On peut la voir enquêter sur ce qui semble être une base Skrull dans la bande-annonce, et un point de l’intrigue comme celui-ci semble trop énorme pour que ce soir un leurre de Marvel. Bien sûr, les extraits pourraient être des flashbacks en quelque sorte, mais il semble plus probable qu’ils fassent allusion à une histoire plus importante pour G’iah même après sa mort supposée.

Dans l’épisode 3 Secret Invasion, a introduit la notion de Super-Skrulls. Bien que l’étendue de leurs pouvoirs n’ait pas encore été explorée, les Super-Skrulls sont des êtres qui copient les pouvoirs des super-héros de la Terre (les Avengers qui ne sont pas présents). Le deuxième épisode de Secret Invasion a montré que G’iah a découvert le laboratoire Super-Skrull, l’amenant à enquêter sur l’ADN que Gravik avait déjà collecté. Gravik serait alors le premier Super-Skrull, un personnage connu du lore des Quatre Fantastiques, mais G’iah pourrait être la seconde.

Dans les images de la bande-annonce avec G’iah qui n’ont pas encore été dans la série, l’un des extraits la montre apparemment en train d’obtenir les pouvoirs de Super-Skrull dans une machine. Cela suggérerait qu’elle s’est peut-être glissée dedans entre temps.

Si elle est désormais une Super-Skrull, se faire tirer dessus par Gravik a peut-être été un geste calculé pour qu’il pense qu’elle n’est plus un problème. Elle savait qu’elle guérirait de sa blessure et avec Gravik la pensant hors-jeu, elle serait libre d’aider Fury et son père. Si G’iah est bien une Super-Skrull, alors l’absence des Avengers n’est pas dérangeante parce qu’elle pourrait être la clé de la victoire de Fury contre l’invasion des Skrulls.

On attend de voir si G’iah fera son retour vivante où si la série la tué pour de bon.

Secret Invasion, c’est le mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+