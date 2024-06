Avengers 5 & Secret Wars : Des plans pour Doctor Doom et Kang au delà

Mises à jour des rumeurs sur les plans de Marvel Studios pour Doctor Doom et Kang dans Avengers 5 & Secret Wars.

Marvel Studios avait d’énormes projets pour Kang le Conquérant avant que l’acteur Jonathan Majors ne soit exclu de son rôle après avoir été reconnu coupable d’agression, et même si le personnage devrait toujours figurer dans le MCU dans une certaine mesure à l’avenir, nous ne savons toujours pas exactement ce que Kevin Feige et ses collaborateurs ont en réserve pour le puissant méchant.

Bien qu’Avengers 5 ne s’intitule plus « Avengers : The Kang Dynasty », des rapports précédents affirmaient que le personnage apparaîtrait toujours dans un rôle considérablement réduit. Evidemment, pour l’instant, il n’y a plus d’acteur pour l’incarner mais c’est derniers mois, des rumeurs laissent entendre que Colman Domingo serait pressenti pour le remplacer.

Mais pour le moment, Marvel souhaiterait porter son attention sur d’autres méchants. Selon Alex Perez de Cosmic Circus Marvel aurait l’intention de « se concentrer sur d’autres méchants du Multivers avant de s’occuper à nouveau de Kang ». Les méchants auxquels il fait référence ne sont pas clairs, mais sur les réseaux sociaux, il a fait une mise à jour.

Quand un fan demande quels méchant du Multivers seront explorer dans les prochains films, il répond : « Vous allez rencontrer le premier dans #DeadpoolAndWolverine »

You’re about to meet the first one in #DeadpoolAndWolverine https://t.co/iKGXLjKqGU — Alex P. (@AlexFromCC) June 8, 2024

Il fait peut-être simplement référence ici à Cassandra Nova, mais Deadpool & Wolverine devrait offrir pas mal de surprises, et peut-être une menace encore plus grande que le variant du Professeur X incarnée par Emma Corrin.

Un autre méchant qui devrait jouer un rôle majeur dans le MCU à l’avenir est le Docteur Doom, mais il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ait un impact significatif.

Doom ne devrait pas apparaître dans Les Quatre Fantastiques (à moins que ce ne soit dans une scène post-générique), et bien qu’il puisse être pris en compte dans Avengers 5 et Secret Wars, il n’est peut-être pas le principal antagoniste.

Perez a « entendu dire qu’ils traitaient Doom de la même manière qu’ils avaient traité Loki dans la saga Infinity« .

Loki a été présenté comme un méchant dans le premier film de Thor avant de se racheter progressivement et mourir des mains de Thanos dans Avengers : Infinity War. Tom Hiddleston a ensuite repris le rôle du Dieu de la malice à partir d’une autre chronologie pour sa série solo Disney+.

L’histoire de Loki est un arc très spécifique, ce sera probablement différent pour Doom mais cela signifie certainement que Doom sera utilisé avec parcimonie au début avant d’avoir un plus grand impact.

Source : ComicBookMovie / Crédit ©Marvel