Devil in the White City : Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese à nouveau sur le projet

Le film Devil in the White City est de nouveau sur les rails avec le duo Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese.

Est-ce la bonne cette fois-ci ? Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese cherchent à se réunir et enfin mettre le projet Devil in the White City sur pied.

Une adaptation d’un long métrage de Devil in the White City (Diable dans la ville blanche) d’Erik Larson, qui est à diverses étapes de production depuis plus de 20 ans, est relancée chez 20th Century, avec le duo d’acteur-réalisateur de Killers of the Flower Moon sur le point de signer un accord pour le rejoindre.

Selon Entertainment Weekly, DiCaprio est en pourparlers pour jouer dans le projet, tandis que Scorsese est en négociations pour réaliser, et tous deux produiraient le film aux côtés de Stacey Sher, Rick Yorn et Jennifer Davisson.

Le livre de non-fiction – dont une adaptation cinématographique est envisagée depuis 2003 – raconte les histoires entrelacées de l’architecte Daniel Burnham, qui a supervisé la construction de l’Exposition universelle de Chicago de 1893 et de l’escroc H. H. Holmes., qui a affirmé avoir assassiné 27 victimes dans la région au moment de l’exposition.

On ne sait pas encore si DiCaprio jouerait le rôle de Holmes ou de Burnham, bien que l’historique du développement du projet suggère qu’il se concentrerait davantage sur Holmes.

Plus de 20 ans dans l’enfer du développement

Tom Cruise a d’abord opté pour les droits de Devil in the White City en 2003 avec Kathryn Bigelow destinée à diriger le projet. À peu près à la même époque, DiCaprio a commencé à développer son propre projet autour de l’affaire Holmes sans les droits sur le livre de Larson, s’appuyant plutôt sur du matériel du domaine public avec les scénaristes Aaron et Matthew Benay.

L’option de Cruise a expiré en 2004, ce qui a conduit DiCaprio à acheter lui-même les droits du livre de Larson en 2010. Scorsese a ensuite rejoint le projet pour la première fois en 2015, DiCaprio ayant l’intention de jouer Holmes et le scénariste Billy Ray se lançant dans le scénario.

En 2019, le projet est passé à la télévision chez Hulu, toujours avec DiCaprio et Scorsese en tant que producteurs. Keanu Reeves avait rejoint le projet pour incarner Burnham, mais l’a quitté fin 2022, et le réalisateur Todd Field (Tár) est parti quelques jours plus tard. En mars 2023, la version télévisée du projet était officiellement morte.

Si Devil in the White City voit enfin le jour, ce sera la septième collaboration de DiCaprio et Scorsese après Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, The Wolf of Wall Street et Killers of the Flower Moon.

Source : EW / Crédit ©WireImage