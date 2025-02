Daredevil Born Again : Le showrunner compare sa série à Penguin

Le showrunner de Daredevil : Born Again tease une série « beaucoup plus sombre » que les autres séries MCU de Disney+ et fait la comparaison avec Penguin.

Matt Murdock obtient enfin sa deuxième série dans l’univers cinématographique Marvel et ce devrait être l’une des séries les plus sombres de l’histoire des studios Marvel selon le showrunner de Daredevil: Born Again.

Avec les séries Marvel de Netflix officiellement canon dans la chronologie du MCU, la phase 5 est sur le point de revisiter l’une des meilleures époques de la franchise avec le lancement de Born Again. Même s’il y a eu des séries sombres du MCU sur Disney+, Daredevil : Born Again devrait placer la barre plus haut pour les studios Marvel.

Dans une nouvelle interview avec le magazine SFX (via GamesRadar), le showrunner de Daredevil : Born Again, Dario Scardapane, a parlé des efforts déployés par la nouvelle série par rapport aux autres séries Disney+ ces derniers temps.

Scardapane compare notamment Daredevil : Born Again à The Penguin de DC en termes de séries réalistes basées sur des comics. Il confie : « Je dirais qu’à bien des égards, The Penguin est notre concurrent direct. Cependant, nous sommes encore plus ancrés dans la réalité, moins stylisés, encore plus ancrés dans le présent. J’ai adoré Penguin. Nous sommes un peu plus rapides, plus méchants, plus propres dans notre narration… »

Il ajoute : « Elle a un rythme et une portée que, pour de nombreuses raisons, Netflix n’était pas capable de faire. Ils étaient très sombres sur le plan cinématographique, pas nécessairement au niveau de l’histoire, même s’il y avait quelques éléments sombres. Nous sommes beaucoup plus sombres. Une série Disney Plus n’a jamais été aussi loin. »

Tout au long de l’ère Disney+, la plupart des séries MCU ont été relativement équilibrées dans leur ton général, à quelques exceptions près. Des séries comme Echo ont montré que Marvel Studios peut et veut explorer les coins du MCU où c’est moins fantastique et plus dur, ce qui crée un bon précédent pour Daredevil : Born Again. Si Daredevil : Born Again finit par être un succès pour Marvel Studios, cela pourrait potentiellement conduire à davantage de séries MCU sur Disney+ qui vont dans des directions similaires tout en permettant également à la franchise de se développer un peu.

Daredevil Born Again démarre le 5 mars prochain sur Disney+.

Source : SFX / Crédit ©Disney+