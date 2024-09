Agatha All Along : Le bonbon d’Halloween pour la sorcière de Marvel

Critique des deux premiers épisodes d’Agatha All Along, la série spin-off de WandaVision. Spoilers.

Cette semaine, Disney+ a dévoilé les deux premiers épisodes de la série Agatha All Along, qui reprend trois ans après les événements de WandaVision. Si l’idée d’une série spin-off de WandaVision était un pari risqué, avec Kathryn Hahn en tant que lead et Jac Schaeffer aux commandes, on ne pouvait être que rassurés.

Cela dit, même si l’actrice et la productrice ont fait leurs preuves dans WandaVision, est-ce suffisant pour justifier une série spin-off dans cet univers de sorcières ? Honnêtement, on ne peut pas dire que Agatha All Along soit une série indispensable dans le MCU, mais elle n’en est pas moins un régal. C’est une parenthèse délicieuse et une friandise parfaite pour la période d’Halloween qui se prospecte.

Dans WandaVision Kathryn Hahn jouait « Agnes », la voisine curieuse du couple de super-héros, qui était en réalité une sorcière de Salem nommée Agatha Harkness, déterminée à acquérir les pouvoirs de Wanda pour elle-même. La performance sombre et incroyablement convaincante de Hahn a presque volé la vedette à Elizabeth Olsen. Actrice, depuis longtemps très respectée et pleine de talent, Hahn a enfin trouvé un statut de star avec ce rôle.

Agatha piégée à Westview

Comme indiqué plus haut, Agatha All Along, est supervisée par la créatrice de WandaVision, Jac Schaeffer, ce qui fait revenir les téléspectateurs dans un monde familier. La série, en neuf épisodes, reprend juste après les derniers événements de l’originale, qui voyait Agatha privée de ses pouvoirs et piégée dans la banlieue parfaite, et donc infernale, de Westview.

Dans le premier épisode, Agatha est à nouveau Agnès lorsque nous la retrouvons pour la première fois depuis tout ce temps. Elle travaille cette fois comme inspectrice de police (juste après une suspension pour avoir frappé un suspect) sur l’affaire d’une inconnue retrouvée morte. Peu à peu, comme avec WandaVision, les murs de cette réalité s’effondrent jusqu’à ce qu’il soit révélé qu’en fait elle est toujours à Westview, surveillée avec méfiance par ses voisins alors qu’elle devient de plus en plus déséquilibrée.

Rio Vidal (Aubrey Plaza), une sorcière du clan d’origine d’Agatha (que cette dernière a détruit), arrive pour se venger, bien qu’elle ne soit pas autorisée à tuer son ancienne partenaire et lui dit que d’autres seront là pour finir le travail à sa place. Avec ses persécutrices attendues avant le coucher du soleil, Agatha n’a pas d’autre choix que de constituer un nouveau clan pour l’aider à ouvrir le portail de la Route des Sorcières, qui, si quelqu’un parvient à en atteindre le bout, restaurera le désir au fond de son cœur.

Sur la Route

Pour arriver à ses fins, Agatha est aidée par un adolescent (Joe Locke de Heartstopper) qu’elle a kidnappé au cours de son délire de flic torturé façon Mare of Easttown/True Detective. L’ado est un grand fan d’Agatha et étudie les arts de la magie noire. Il souhaite la rejoindre dans son voyage afin qu’au bout du chemin, il puisse obtenir des pouvoirs magiques. Mais ce gamin reste un mystère.

Elle ne connaît pas son nom ni quoi que ce soit d’autre à son sujet car quelqu’un l’a enchanté de sorte que chaque fois qu’il essaie de lui dire quelque chose de personnel, tout ce qu’elle entend, c’est le silence. De manière très intelligente et divertissante, Jac Schaeffer a trouvé le moyen de garder l’identité de ce jeune garçon secrète. Son mystère est assez intéressant même si certains fans se doutent de son identité (est-il bien Billy/Wiccan ?), il est amusant de voir comment cela sera révélé.

Rassembler le clan est très amusant. Chacune a des atouts différents (divination, fabrication de potions, etc.) et des raisons différentes pour accepter d’accompagner Agatha, même si sa réputation de femme aussi dangereuse que la précède.

Agatha recrute ainsi Jen (Sasheer Zamata), qui possède un magasin de bien-être façon Goop mais sans succès. Jen rejoint le road trip pour échapper aux multiples procès que ses produits ont engendrés. A ses côtés, on trouve la médium Lilia (Patti LuPone) qui vient pour éviter de se retrouver sans abri, l’ex-flic Alice (Ali Ahn) qui souhaite découvrir ce qui est arrivé à sa mère disparue et au milieu de ces sorcières, on trouve Sharon (Debra Jo Rupp) anciennement connue sous le nom de Mme Hart, parce qu’Agatha l’intimide e la force a les rejoindre.

Une fois sur la route, le rythme s’accélère alors que, à la manière d’un véritable conte de fées (qui risque rapidement de tourner au cauchemar) commencent leurs épreuves individuelles et collectives afin que les membres du clan puissent prouver être digne des richesses qui les attendent à la fin.

Renverse les tropes

Comme la série qui la précède, tout en rendant hommage à la télévision, Agatha All Along renverse les tropes traditionnels et vous divertit royalement tout en complétant furtivement des histoires et en mettant en place les bases de scènes et de révélations de plus en plus émouvantes et profondes à venir. Agatha All Along, c’est du spectacle léger, c’est de la magie, mais il y a clairement une couche plus profonde à découvrir au fur et a mesure que la série avance.

Même si cela reste indubitablement la série de Hahn (elle reste absolument magnétique) elle est entourée d’excellence. Le clan et les personnages plus périphériques (dont beaucoup reviennent de WandaVision) ne sont en aucun cas le maillon faible, et le scénario est brillant et vacille sans accroc de la comédie à la tragédie en passant par l’horreur. Il y a beaucoup d’action, mais aussi beaucoup de profondeur.

C’est une série fun qui vit dans sa bulle et dont on est pas obligé d’être un expert en Marvel pour apprécier. En dehors de WandaVision, qui est crucial pour comprendre qui est Agatha, il n’est pas nécessaire d’avoir vu le reste du MCU pour se délecter de la série. C’est la série parfaite pour la saison d’Halloween, mais un régal absolu à déguster à tout moment tout moment.

Les deux premiers épisodes d’Agatha All Along sont disponibles sur Disney+. Le reste de la saison sera diffusée chaque mercredi.

Crédit ©Disney+