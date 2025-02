WandaVision et Agatha All Along : Pourquoi il n’y a pas de saison 2

Patti LuPone révèle pourquoi WandaVision n’a pas eu de saison 2 alors que Marvel en voulait une.

WandaVision a lancé la première vague des séries Disney+ des studios Marvel avec un succès retentissant. Les bonnes audiences et les critiques positives de WandaVision ont ouvert la voie au retour de Scarlet Witch dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ainsi qu’à celui de White Vision dans la prochaine série Vision Quest. Cela a aussi ouvert la porte à la suite spirituelle de WandaVision, Agatha All Along, qui suit Billy le fils de Wanda Maximoff et son ennemie jurée Agatha Harkness.

S’adressant à Andy Cohen dans son podcast Andy Cohen Live sur Sirius XM, Patti LuPone qui incarne Lilia Calderu, a révélé que la showrunner Jac Schaeffer, a rejeté à la fois la saison 2 de WandaVision et la saison 2 d’Agatha All Along.

Attention, la suite contient des spoilers sur Agatha All Along.

« Jac Schaeffer, la créatrice, est entrée dans ma loge et elle a dit : ‘Patti, je suis juste là pour te dire que Lilia va mourir’, et j’ai répondu : ‘Mais je voulais une deuxième saison…’ [Schaffer ] a dit : « Je ne fais pas de deuxième saison. Elle a dit : « Ils voulaient que je fasse une deuxième saison de WandaVision et j’ai refusé. » Elle a dit : « Il y a trop de choses à écrire », alors elle fait des séries ponctuelles et j’espère vraiment et je prie pour qu’un jour je puisse à nouveau travailler avec elle parce qu’elle est magique. »

WandaVision a présenté un format de sitcom qui rendait hommage aux séries télévisées comiques de différentes époques, mais l’intrigue de WandaVision elle-même ne suivait pas un format épisodique traditionnel à long terme. Dès que l’illusion de Westview créée par Wanda s’est effondrée, la possibilité qu’elle reconstruise sa vie artificielle dans une sitcom a disparu.

La saison 2 de WandaVision ne pourrait se produire que si Wanda créait d’une manière ou d’une autre un autre sort, mais c’est extrêmement improbable après que sa famille Westview ait disparu sous ses yeux et et son sort dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il est logique que WandaVision soit un one shot.

Quant à Agatha, la série se termine laissant la porte ouverte pour une éventuelle suite alors qu’Agatha Harkness et Billy Maximoff se sont réunis pour poursuivre leur voyage ensemble. La saison 2 d’Agatha All Along aurait pu suivre une intrigue similaire à la saison 1, cette fois en dehors de la Route des Sorcières et avec la recherche de Tommy Maximoff au centre de la série.

Cependant, le refus de Jac Schaeffer de faire une deuxième saison pourrait signifier qu’Agatha et Billy ne joueront pas dans une autre saison, bien qu’ils puissent continuer leurs histoires respectives dans d’autres séries ou films du MCU.

Notez tout de même qu’il est rare pour les séries Marvel Disney+ en live-action d’aller au-delà d’une saison. Seule la série Loki a obtenu une seconde saison pour terminer son arc.

Source : Sirius XM / Crédit ©Disney+