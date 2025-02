Supergirl : Premier aperçu de Milly Alcock en Kara Zor-El

James Gunn dévoile un premier aperçu de Milly Alcock en Kara Zor-El alors que le tournage de Supergirl Woman of Tomorrow débute.

James Gunn, co-directeur de DC Studios, a célébré le début du tournage de Supergirl Woman of Tomorrow, qui met en vedette Milly Alcock (House of the Dragon) dans le rôle titre.

Le cinéaste s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo teaser d’Alcock dans le rôle de Kara Zor-El, alors que le tournage du film de super-héros commence. Evidemment, rien de très révélateur sur cette image, simplement l’actrice de dos, assise sur une chaise portant le célèbre symbole kryptonien.

« Je suis ravi de voir les caméras tourner aux studios Warner Bros. Leavesden sur Supergirl, avec Craig Gillespie à la barre et la phénoménale Milly Alcock dans le rôle de notre Kara Zor-El », a partagé Gunn sur X, la plateforme de microblogging anciennement connue sous le nom de Twitter. « Craig apporte une sensibilité incroyable à cette histoire, et Milly est à chaque instant la #Supergirl unique imaginée par Tom King, Bilquis Evely et Ana Nogueira. »

Le film est basé sur la série de comics de Tom King publiée en 2022, Supergirl : Woman of Tomorrow, illustrée par Bilquis Evely. Ana Nogueira a adapté le comic pour le grand écran. Dans cette histoire, le méchant est Krem des Collines Ocres (Krem of the Yellow Hill en VO), qui tue le père de Knolle, une jeune extraterrestre. Knolle est une guerrière noble et honorable qui voyage à travers la galaxie avec Supergirl pour chasser Krem pour avoir tué son père de sang-froid.

Eve Ridley (Three Body Problem), incarnera Ruthye Mary Knolle dans le film, tandis que Matthias Schoenaerts (De Rouille et d’Os) a décroché le rôle de Krem.

Supergirl Woman Of Tomorrow est attendu dans les salles de cinéma en juin 2026.

Crédit ©James Gunn/DC Studios