Oscars 2025 : Emilia Pérez en tête des nominations

Découvrez les nominations des Oscars 2025 avec notamment Emilia Pérez qui fait la course en tête avec 13 citations.

Les nominations des 97e Oscars viennent de tomber cet après-midi, annoncées en direct de Los Angeles par l’acteur de Wicked Bowen Yang et l’actrice de Bottoms Rachel Sennott.

Les nominations arrivent au sommet d’une autre saison de récompenses cinématographiques endiablée qui a véritablement commencé dès le mois de mai dernier, lorsque des films comme les futurs favoris Emilia Pérez et Anora ont fait leurs débuts éclatants au Festival de Cannes, et ont culminé lorsque Wicked a fait ses débuts à l’automne, battant des records au box-office.

Et c’est sans grande surprise Emilia Pérez qui est en tête avec 13 nominations dont meilleur film. C’est le premier film non anglophone à avoir autant de nominations dans toute l’histoire des Oscars.

Wicked a obtenu 10 nominations, y compris pour ses stars Cynthia Erivo et Ariana Grande, à égalité au deuxième rang du classement général avec The Brutalist de Brady Corbet, qui a obtenu des nominations pour Adrien Brody, Guy Pearce et Corbet pour la réalisation.

Conclave et Un Parfait Inconnu ont obtenu huit nominations chacun, tandis que Anora, lauréate de la Palme d’Or, en a eu six, et le conte d’horreur The Substance en obtient cinq, dont la première nomination de Demi Moore après avoir remporté le Golden Globe. La réalisatrice française de The Substance, Coralie Fargeat, a également été nommée.

Animée par Conan O’Brien, la 97e cérémonie des Oscars sera diffusée dans la nuit du 2 au 3 mars sur Canal+.

Oscars 2025 – Les nominations

Meilleur Film

Anora

The Brutalist

Un Parfait Inconnu

Conclave

Dune: Deuxième Partie

Emilia Pérez

Je Suis Toujours Là

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Meilleure Réalisation

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, Un Parfait Inconnu

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Meilleur Acteur

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, Un Parfait Inconnu

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Meilleure Actrice

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, Je Suis Toujours Là

Meilleur Acteur Second Rôle

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, Un Parfait Inconnu

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Meilleure Actrice Second Rôle

Monica Barbaro, Un Parfait Inconnu

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Meilleur Scénario Adapté

Un Parfait Inconnu

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Meilleur Scénario Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

5 Septembre

The Substance

Meilleur Film Animation

Flow : Le Chat qui n’avait plus peur de l’eau

Vice-Versa 2

Mémoires d’un Escargot

Le Robot Sauvage

Meilleur Film International

Je Suis Toujours Là

La Jeune Fille à l’Aiguille

Emilia Pérez

Les Graines du Figuier Sauvage

Flow : Le Chat qui n’avait plus peur de l’eau

Meilleur Film Documentaire

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Meilleur Montage

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Meilleure Photo

The Brutalist

Dune Deuxième Partie

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Meilleurs Décors

The Brutalist

Conclave

Dune Deuxième Partie

Nosferatu

Wicked

Meilleurs Costumes

Un Parfait Inconnu

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Meilleurs Maquillage et Coiffure

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Meilleure chanson originale

Emilia Pérez (x2)

The Six Triple Eight

Sing Sing

Elton John: Never Too Late

Meilleure Musique

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Le Robot Sauvage

Meilleur Son

Un Parfait Inconnu

Dune Deuxième Partie

Emilia Pérez

Wicked

Le Robot Sauvage

Meilleurs Effets Visuels

Alien: Romulus

Better Man

Dune Deuxième Partie

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume

Wicked