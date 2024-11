Agatha All Along : La vérité sur la Route éclate dans le final (spoilers)

Retour sur la fin de la série Marvel Agatha All Along qui fait des révélations sur les origines de la Route des Sorcières. Spoilers.

Agatha All Along est arrivée au bout de la Route des Sorcières, mais tout le monde ne s’en n’est pas sorti vivant. En effet, aux morts précédentes (celles de Sharon, Alice et Lilia) s’en est ajoutée une autre, et pas des moindres. En effet, Agatha elle-même a fini par passer l’arme à gauche dans ce final en deux épisodes.

Telle mère tel fils

Comme à son habitude, la série a fait plusieurs révélations et une en particulier concernant la Route des Sorcières. Une route qui, en réalité, n’a jamais vraiment existé. En effet, c’est Billy (Joe Locke) qui a inconsciemment créé la quête de La Route des Sorcières, en s’inspirant de plusieurs objets de sa chambre à EastView : le portrait de la maison, une figurine de la Méchante Sorcière de l’Ouest ou encore un poster de Lorna Wu, etc…Il a en gros fait la même chose que Wanda (Elizabeth Olsen) avec le Hex, mais sans en avoir conscience.

Cependant, la Ballade de la Route des sorcières était à l’origine une chanson qu’Agatha Harkness (Kathryn Hahn) et son fils de six ans, Nicholas Scratch, ont créée ensemble à la fin des années 1750. On a vu comment la mère et le fils ont modifié les paroles, créant la ballade en fonction de leurs envies.

En tant que duos d’escrocs, Nicholas chantait la ballade tout en essayant d’attirer les sorcières de la ville chez lui où Agatha les tuait. Ce n’est qu’après que Rio Vidal (Aubrey Plaza) ait conduit le jeune Nicholas à la mort qu’Agatha a décidé d’utiliser les rumeurs de La Route des Sorcières comme une nouvelle façon de tuer les sorcières et d’acquérir leurs pouvoirs.

Une illusion devenue réalité

Alors qu’Agatha pleurait la perte de Nicholas, une jeune sorcière est venue la voir lui disant avoir entendu parler de la route qui offrirait une récompense aux sorcières courageuses et vraies. Le public découvre ensuite un montage d’Agatha tuant des sorcières avec la promesse de les amener sur la Route des Sorcières jusqu’à ce que nous atteignions le présent avec le dernier sabbat.

Au lieu de tuer Lilia Calderu (Patti Lupone), Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Mme Hart/Sharon Davis (Debra Jo Rupp) et Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), Agatha a été choquée de voir une porte apparaître après avoir chanté la chanson, ne réalisant pas à ce moment-là que c’était Billy qui l’avait évoquée.

L’épisode révèle aussi que l’existence de Billy est une abomination et qu’il ne devrait pas exister, dû moins, pas comme ça. Rio, qui on le rappelle est la Mort, est là pour récolter l’âme de Billy parce qu’il perturbe la balance naturelle des choses.

Adieu Agatha

Au cours de la scène de bataille épique entre les deux puissantes sorcières, Agatha a failli s’enfuir et laisse Billy à sa mort jusqu’à ce que l’ado demande à la sorcière si c’est ainsi que Nicolas est mort. Au lieu de conclure l’accord qu’elle a passé avec Rio, Agatha s’est encore une fois sacrifiée pour Billy, le protégeant de Lady Death.

Agatha a embrassé Rio, tel un baiser de la mort, mettant fin à ses jours. Mais cependant, si elle est bien morte, Agatha revient sous les traits d’un fantôme alors que Billy réalise que c’est lui qui a matérialisé la Route et culpabilise pour la mort des autres sorcières.

Après une incantation de bannissement infructueuse, Billy et le fantôme Agatha, désormais un sabbat de deux personnes, se lancent dans une nouvelle aventure pour retrouver Tommy après que Billy ait guidé l’esprit de son frère vers un vaisseau vide lors de la dernière épreuve sur la Route.

Comme avec le Hex créé par Wanda, tout ce qui s’est déroulé sur la Route est réel. Non seulement les autres sorcières sont bien morte, mais Tommy est bien quelque part et Billy compte bien le retrouver. Et pour finir, Jen est la plus chanceuse puisqu’elle est repartie vivante et avec ses pouvoirs.

Dans l’ADN de WandaVision

Agatha All Along fut une belle surprise. S’il a fallu attendre 3 ans après WandaVision, nous ne sommes pas déçus du résultat. La showrunner Jac Schaffer a fait un travail fabuleux, non seulement avec l’histoire qui est dans la continuité de WandaVision, sans répéter la même chose, mais aussi avec des nouveaux personnages auxquelles on s‘attache très rapidement et que l’on a envie de voir réussir.

Agatha All Along trouve son ADN dans WandaVision tout en ayant sa propre personnalité. Les détails sont impeccables et une fois les épisodes regardés, un second visionnage n’est pas de trop pour repérer les choses qui nous ont échappé la première fois. Parce que l’écriture est tellement bonne que toutes les réponses (ou presque) sont sous nos yeux, il suffit de prêter attention.

Évidemment, on aurait aimé en voir plus de la Mort et de sa relation passée avec Agatha. C’est une entité si puissante dans l’univers Marvel, un personnage qui mérite qu’on s’attarde un peu plus dessus parce qu’elle est tellement complexe. C’est la véritable force primale à laquelle aspirent des méchants comme Thanos et Hela. Mais bien évidemment, cette histoire ne la concerne pas, c’est d’abord à propos d’Agatha et de Billy, elle n’est qu’une partie de leur histoire. La Mort est une chose qu’Agatha et Billy doivent défier et surmonter.

Le casting était absolument fabuleux et la série a apporté une véritable fraicheur à Marvel qui, par moment, a du mal à se trouver quand il s’agit de son contenu télé. La série prouve que Marvel peut raconter des histoires indépendantes qui, même si elles s’inscrivent dans le MCU en général, n’ont pas besoin de se rattacher à une narrative classique ou plus traditionnelle de super-héros.

Une série sombre mais rafraichissante

Agatha All Along met les femmes en avant dans tous leurs défauts et toutes leurs qualités. La série les montre fortes mais aussi vulnérables et elle trouve aussi le moyen de connecter les personnages entre elles et au public de manière sensible, avec émotion et humour. Et comme dans WandaVision, le deuil est un grand sujet dans Agatha All Along et chacun le gère de manière différente.

Le fait est qu’il ne s’agit pas seulement de raconter une bonne histoire, il s’agit de raconter une histoire à laquelle les gens s’identifient et qui ouvre de nouveaux mondes de possibilités. Jac Schafer l’a fait d’abord dans WandaVision avec une méthode de narration innovante qui gardait les choses fraîches tout en étant attachée à un personnage bien-aimé traversant un énorme chagrin. Dans Agatha All Along, la showrunner fait de même à travers un regard émotionnel et hilarant sur les complications et le véritable sens du coven.

Et les hommes dans tout ça ? Billy Maximoff est là. Certes il n’entre pas dans le stéréotype du personnage masculin de Marvel, mais Billy apporte un certain équilibre à la série tant dans sa perspective que dans son niveau de compétence. Et l’équilibre est exactement ce qui pourrait sauver le MCU dans le futur.

Pas d’apparition de Wanda

En rupture avec la tradition Marvel, il n’y a pas de scène de mi-générique ou de post-générique après le dernier épisode d’Agatha. Il n’y a pas non plus de caméo d’Elizabeth Olsen, que de nombreux fans espéraient voir revenir en tant que Wanda Maximoff/Scarlet Witch dans ces derniers épisodes. Après tout, Wanda a occupé une place importante tout au long de la saison, avec le lien de Billy et la prétendue découverte de son cadavre dans le premier épisode de la série. Malheureusement, aucune trace physique d’elle, juste sa voix tirée d’épisodes de WandaVision.

Bien qu’une saison 2 n’ait pas encore été confirmée pour cette série dérivée, un autre spin-off de WandaVision est en préparation et se concentre sur l’androïde Marvel, Vision. Mais ce dernier étant le père de Billy on se demande si Joe Locke sera impliqué dans cette série. On ne peut pas laisser Billy de la sorte, son histoire n’est pas terminée.

Affaire à suivre… ?

La saison complète de Agatha All Along est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+