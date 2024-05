Marvel : Un avenir dans le MCU pour Ryan Reynolds et Hugh Jackman après Deadpool & Wolverine ?

Ryan Reynolds et Hugh Jackman laissent entendre qu’un avenir pour eux dans le MCU après Deadpool & Wolverine est possible.

Deadpool & Wolverine promet un bouleversement important dans l’univers cinématographique Marvel lors de sa sortie cet été. Cependant, la question de savoir si Ryan Reynolds et Hugh Jackman continueront à semer le chaos dans le MCU au-delà du prochain blockbuster reste un point d’interrogation.

S’adressant à Empire Magazine, Reynolds et Jackman, qui incarnent respectivement Deadpool et Wolverine, ont discuté s’ils reprendraient leurs rôles pour les futurs projets MCU. À leur manière typiquement humoristique, le duo a répondu timidement à la question, Reynolds affirmant « Je suis très nerveux de vous en parler », tandis que Jackman a ajouté: « Je n’ai jamais eu aussi peur de ce qui sort de ma bouche. »

Ryan Reynolds and Hugh Jackman were asked about their futures as Deadpool and Wolverine in the #MCU:

Ryan: “I’m very nervous talking to you.”

Hugh: “I’ve never been so scared of what’s coming out of my mouth.”

(via: @empiremagazine) pic.twitter.com/Hl5v9VdSdr

