Murder saison 6 : Grosse révélation du meurtrier dans l’épisode 11 (spoilers)

Le meurtrier de la dernière victime en date est révélé dans l’épisode 11 de la saison 6 de How to Get Away With Murder. SPOILERS.

La saison 6 de How to Get Away With Murder a vu la mort d’un personnage important. Si vous n’êtes pas à jour de la saison 6, il est fortement conseillé de quitter cette page avant d’être spoilé. Vous êtes prévenus.

La première partie de la saison 6 de Murder a vu la mort d’Asher. La semaine dernière, le showrunner Peter Nowalk avait promis une réponse très rapidement et il a tenu parole. L’épisode 11 a révélé qui a tué Asher et c’est une sacrée surprise.

L’épisode a offert encore plus de flashbacks sur les dernières heures d’Asher. On a pu le voir enregistrer une vidéo touchante à destination de Connor, Oliver et Michaela. Il a essayé de leur rappeler les bonnes personnes honnêtes qu’ils étaient avant que tout ce drame ne leur tombe sur la tête.

Asher avait passé un accord avec le FBI et il se trouve que l’agence fédérale est responsable de sa mort. En effet, c’est Gabriel qui comprend que ce sont eux les coupables et qu’ils mènent tout le monde en bateau. Pire, ils sont probablement à la botte des Castillo.

Après avoir appelé sa sœur sur le téléphone de Gabriel (Rome Flynn), paniqué d’avoir été démasqué comme étant la taupe, Asher a ouvert sa porte pour y trouver l’agent du FBI Pollock (Deborah Levin), prête à le mettre en sécurité. Alors qu’il sortait dans le couloir pour rendre le téléphone de Gabriel, l’agent Pollock l’a frappé à l’arrière de la tête jusqu’à là mort.

On réalise alors que l’agent Pollock est la même femme qui a « par erreur » tenté d’entrer dans l’appartement d’Annalise en prétendant être Sarah Gordon à la recherche de son Airbnb. C’est la même femme qui rendait des comptes à Xavier Castillo (Gerardo Celasco).

Naturellement, Gabriel a tout vu sous la fente de sa porte et pensait que c’était Laurel, et quand il est allé au FBI, il a réalisé que Pollock était la meurtrière. Il est ensuite allé directement chez Connor, Michaela et Oliver pour les avertir et leur dire de ne pas se ranger du côté du FBI.

À ce stade, il semble que l’agent Pollock soit corrompue et Xavier lui a ordonné de tuer Asher. L’autre perspective serait vraiment que le FBI est pourri. Le FBI tuerait-il réellement son propre informateur pour aider son dossier contre Annalise et faire pression sur Connor et Michaela pour qu’ils se retournent contre elle ?

On sait qui a tué Asher, reste à savoir pourquoi le FBI est contre Annalise.

How to Get Away With Murder, c’est le jeudi sur ABC. La saison 4 est actuellement diffuse le jeudi soir sur M6 et les 5 premières saisons sont disponibles sur Netflix.

How to Get Away With Murder saison 6 – Promo 6×12