Murder saison 6 : Le showrunner promet un autre gros twist avant la fin (spoilers et promo)

Le showrunner de How to Get Away With Murder promet encore un gros twist avant la fin de la série. SPOILERS.

Après des mois de pause sur ABC, la série How to Get Away With Murder est de retour pour ses 6 épisodes finaux. L’action reprend au commissariat, après la fuite d’Annalise au Mexique et l’arrestation de Connor et Michaela pour le meurtre d’Asher. L’épisode précédent avait aussi révélé le retour inattendu de Wes qu’on pensait mort, mais il n’était pas dans nouvel épisode.

Dans l’épisode de retour, les deux étudiants fraîchement diplômés ont passé un accord avec le FBI pour réduire leur sentence et Annalise finit par se faire attraper par les fédéraux. Connor et Michaela savent où tous les corps sont enterrés, mais même s’ils balancent Annalise, Bonnie et Frank, ils purgeront toujours cinq ans de prison pour leur complicité dans tout cela.

Pire encore, ils devront tous deux mentir sur la mort de Sam (Tom Verica) et dire qu’Annalise leur a ordonné de tuer son mari. Il semble que cet accord risque de s’effondrer quand et si la vérité sur l’innocence d’Annalise dans le meurtre de Sam se révèle.

Nouveau twist à venir

Peter Nowalk, le créateur de la série, s’est confié à TVGuide sur les derniers épisodes, il promet qu’on saura très vite la vérité sur Asher et annonce un nouveau twist que personne n’attend. Il raconte : « Tout d’abord, nous devons découvrir qui a tué Asher, nous le saurons très bientôt et si cela fait partie ou non du complot. »

Il ajoute : « Probablement l’un de mes rebondissements préférés est celui que vous ne recherchez même pas et qui sera également révélé bientôt. Et cela remonte à la raison pour laquelle le FBI, le gouverneur et tout le monde est si dur avec Annalise et qui faisait partie de cette foule de gens qui la poursuivaient. »

« Nous avons vraiment un twist intéressant, je pense, qui explique en grande partie la série et les connexions entre les épisodes. Je ne peux pas être plus précis que cela parce que je ne veux pas que vous le voyiez venir. Mais j’espère que c’est vraiment satisfaisant. C’était satisfaisant pour moi quand nous l’avons proposé. »

La série arrive à un stade où c’est du chacun pour soit, ils tentent tous de sauver leur propre peau : « Je pense que tous les personnages vont se débrouiller seuls et doivent vraiment faire les choix qu’ils évitent de faire depuis six saisons. « Comment puis-je survivre à cela, et quels choix horribles dois-je faire pour me sentir libre ? » »

Les retours de Wes et Laurel

Et concernant le retour de Wes, il confie : « Nous répondrons à cette question sous peu – il n’y a que six épisodes … C’était le plan depuis le début de la saison. C’est vraiment pourquoi j’étais si excité d’avoir une fin pour la série, et cela a vraiment participé à cette révélation et à l’instinct de vouloir revenir au début et à toute la folie qui nous a lancé dans ce voyage. Faire revenir Wes et Alfie [Allen] était tout simplement parfait. Évidemment, on nous demande comment Annalise est morte ? Et maintenant, nous voulons savoir comment Wes est impliqué. »

Le showrunner confirme que nous reverrons bien Laurel dans les épisodes restants : « Nous verrons Laurel, je dirai pour plus d’un épisode d’une manière qui vous surprendra. De toute évidence, elle est un point de mystère, donc elle va beaucoup revenir. Où elle a été et que veut-elle à ce stade ? Pour qui travaille-t-elle? Est-elle de notre côté ? Est-elle du côté d’Annalise ? Est-elle du côté de Michaela et Connor ? Mais c’est vraiment amusant … De toute évidence, sa famille est très impliquée dans la descente d’Annalise et de tous nos personnages, donc les Castillo seront très présents dans nos six derniers épisodes. »

Pour finir, il prévient que « ce ne sera pas une fin où tout le monde aura une fin heureuse. Tout le monde va faire des choix qui les libèrent ou les enfoncent encore plus. »

Nowalk confirme qu’on saura rapidement qui a tué Asher : « Il y a un épisode de plus où nous verrons vraiment ce qui lui arrive … Nous découvrirons ce qui est arrivé à Asher et qui l’a tué et quelles décisions il a prises à ce moment-là. » La promo à voir ci-dessous dévoile que Gabriel sait qui a tué Asher. Nous devrions ainsi le savoir dès la semaine prochaine.

La dernière saison, How to Get Away With Murder, c’est le jeudi sur ABC.

How to Get Away With Murder saison 6 – Promo 6×11

Source : TVGuide / Crédit ©ABC