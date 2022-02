Seigneur Des Anneaux – Anneaux de Pouvoirs : 23 posters personnages de la série !

Découvrez 25 posters énigmatiques pour la séries d’Amazon adaptée du monde du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs

A presque 8 mois de la mise en ligne de la série la plus attendue de l’année, la promo de la série sort de ses premiers balbutiements pour se montrer et pas des moindres.

Après un premier teaser un titre et un synopsis, voici plus d’une vingtaine d’affiches proposées sur le compte twitter officiel de la série, de mains des personnages en costumes de la série, soit en armures soit en costumes paysans.

Les fans aguerris de Tolkien auront reconnu aux épées qui sont certains de ces personnages – le Cerveau compris, qui peut vous dire que par exemple, nous avons un personnage elfe de Valinor (portant une épée au symbole des deux arbres), on peut reconnaitre bien évidemment la main de Sauron, ainsi que celle d’un chevalier du Rohan, de Numenor…

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Des posters énigmatiques pour Le Seigneur des anneaux –Anneaux de Pouvoirs montrant surtout des anneaux au doigts de beaucoup. Hors si l’on connait la fable : Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas,Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône.

Ils se pourrait donc bien que nous soyons face aux mains donc des porteurs d’anneaux, dont Galadriel, Elrond, Cirdan avant Gandalf. Mais pour le moment impossible d’affirmer quoique ce soit avant les premières images qui devraient ne pas tarder vu que ça y est la campagne pour les Anneaux de Pouvoirs est lancée.

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Crédit photos © Amazon Prime Video