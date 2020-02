Stranger Things : La série pourrait prendre fin après une saison 4 en deux parties

La série Stranger Things pourrait se terminer avec la saison 4 qui serait coupée en deux parties.

Est-ce bientôt la fin pour Stranger Things ? Selon le site We Got This Covered, la série de Netflix pourrait se terminer avec une ultime saison 4 qui serait coupée en deux parties. Pour le moment, rien n’a été dit dessus, Netflix n’a pas communiqué sur cette information. On ne sait pas combien d’épisodes contiendront chaque partie.

Si Netflix n’a rien officialisé, ce ne serait pas la première fois que la plateforme prend une telle décision. BoJack Horseman s’est terminée le mois dernier à l’issue d’une saison 6 en deux parties et Lucifer aura aussi une saison finale en deux parties.

Il est aussi possible que la seconde partie soit traitée comme une saison 5 mais ce serait vraiment une seconde moitié de saison qui continuerait la même histoire. La rumeur est que les frères Duffer ont trouvé comment terminer leur série et aurait besoin de quelques épisodes de plus pou finir leur histoire.

La production de la saison 4 devrait démarrer incessamment sous peu si on en croit les jeunes acteurs. Finn Wolfhard a récemment confié que le tournage commencerait bientôt et Millie Bobby Brown a dit sur Instagram que ce serait pour le début de cette année.

Encore une fois, rien n’est certain tant que Netflix ne confirme pas que ce sera la dernière saison et qu’elle sera coupée en deux. Il est possible que les plans soient différents ou changent.

Source : WGTC / Crédit ©Netflix